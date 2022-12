Sharks siegen vor Ã¼berragender Kulisse

Kempten. (PM ESC) Mit 2022 Zuschauern das Jahr 2022 beenden, so das Motto des diesjährigen Hockey Classic des ESC Kempten. Ganz erreicht wurde das...

Kempten. (PM ESC) Mit 2022 Zuschauern das Jahr 2022 beenden, so das Motto des diesjährigen Hockey Classic des ESC Kempten.

Ganz erreicht wurde das Ziel nicht, aber mit knapp 2000 Besuchern waren die Verantwortlichen an der Iller überaus zufrieden. Leider kamen vom Gast aus Buchloe keine Fans zum Spiel, mit Gästefans wäre das Ziel auf jeden Fall erreicht worden.

Ein buntes Rahmenprogramm wurde rund um das Spiel geboten und bereits am Nachmittag war auf dem Platz vor dem Stadion einiges geboten. Dicht gedrängt standen die Fans vor den Ständen mit Verpflegung, Fanartikeln, Musik, Torwandschießen und mehr. Ein rundum gelungenes Event, so waren sich die Veranstalter am späten Abend einig. Der sportliche Erfolg ihres Teams passte da so richtig gut in den Rahmen.

Aufatmen ist seit Weihnachten angesagt bei den Kemptenern, 5 Punkte gegen Peißenberg und Ulm während die Konkurrenz dahinter überwiegend leer ausging nahmen ein wenig den Druck von der Mannschaft. Und sind auch für den neuen Trainer Harry Waibel eine Bestätigung das es in die richtige Richtung geht. Die Mannschaft wirkt wieder stabiler und macht weniger Fehler. Zudem wurde zweimal über die ganzen 60 Minuten eine ansprechende Leistung gezeigt. Grund genug also optimistisch ins Derby mit den Piraten aus dem Ostallgäu zu gehen. Diesmal musste Harry Waibel dabei auch noch auf die erkrankten Anton Zimmer und Adam Suchomer verzichten, erneut mussten also die Reihen umgestellt werden. Zurück im Team dagegen zum Glück wieder Kapitän Eric Nadeau.

Das Spiel begann ganz nach dem Gusto der zahlreichen Besucher, Neuzugang Raphael Gosselin brachte sein Team mit seinem ersten Saisontreffer erstmals in Front. Doch nach der frühen Führung in der siebten Minute kehrte ein wenig der Schlendrian zurück ins Kemptener Spiel. Der ein oder andere Fehler bescherte den Gästen Tormöglichkeiten die sie auch eiskalt nutzten. 3:3 stand somit nach dem ersten Drittel auf der Anzeigetafel. Zweimal war Rostislav Martynek erfolgreich, der Tscheche spielt zur Zeit von Woche zu Woche in überragender Verfassung. Ab dem zweiten Drittel stand man dann sicherer in der Verteidigung, konnte aber die eigenen Chancen nicht nutzen. So war es eine Einzelleistung der Gäste die sie mit 3:4 in Front brachten. Die Antwort folgte allerdings schneller als der Stadionsprecher den Treffer verkünden konnte, erneut Martynek glich mit seinem dritten Treffer nur 8 Sekunden später schon wieder aus. Ein Blueliner von Daniel Rau sorgte für die erneute Führung der Hausherren vor der Pause, die Eric Nadeau im letzten Drittel mit einem herrlichen Tip-in zum 6:4 Endstand ausbaute. Die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um die Aufstiegsrunde, bereits am Freitag in Schweinfurt möchte man gegen einen direkten Konkurrenten nachlegen.

Statistik:

ESC Kempten – ESV Buchloe: 6:4 (3:3,2:1,1:0)

Tore:

1:0 Gosselin (Rau,Maaßen)(7.),

1:1 Moritz (Schorer,Zabel)(15.),

2:1 Martynek (Rau,Maaßen)(17.),

2:2 Wolf (Wittmann)(18.),

2:3 Müller (18.),

3:3 Martynek (Schäffler,Rau)(19.),

3:4 Schurr (Wolf,Wittmann)(36.),

4:4 Martynek (Gosselin,Nadeau)(36.),

5:4 Rau (Maaßen,Martynek)(38.),

6:4 Nadeau (Koberger,Gosselin)(53.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 12 + 5 + Spieldauer Gosselin

ESV Buchloe:12

Beste Spieler:

ESC Kempten: Daniel Rau

ESV Buchloe: Manuel Müller

Zuschauer: 1963