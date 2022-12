Sharks holen Center

Kempten. (PM ESC) Damit reagieren die Verantwortlichen an der Iller auch auf die aktuelle Verletzung von Kapitän Eric Nadeau, bei dem im Moment noch...

Kempten. (PM ESC) Damit reagieren die Verantwortlichen an der Iller auch auf die aktuelle Verletzung von Kapitän Eric Nadeau, bei dem im Moment noch nicht absehbar ist wann er wieder zum Einsatz kommen kann.

Zu eng geht es im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde zu als das man mit einem schmaler werdenden Kader Gefahr läuft diesen noch zu verspielen.

Gosselin ist bereits am Dienstagmorgen in München gelandet nimmt aktuell schon am Trainingsbetrieb teil. Der 25jährige soll, wenn alle Passformalitäten erledigt sind bereits am Freitag gegen Peißenberg sein Debüt geben. Für ihn ist es die erste Station in Europa. Bisher sammelte der Rechtsschütze seine Punkte in der kanadischen QCHL, BCHL und CCHL sowie der NCAA in den USA. Aus dieser Liga haben schon viele Spieler den Sprung über den Teich geschafft und in Deutschland für Furore gesorgt.

Er soll nun frischen Schwung und zusätzliches Tempo in den Angriff der Kemptener bringen. Da er als Kanadier Kontingentspieler ist muss somit auch einer der beiden tschechischen Spieler das Team verlassen. Dieses Schicksal trifft nun Dan Przybyla, bei dem sich der Verein auf das herzlichste für seinen Einsatz im Trikot der Sharks bedankt.

Gosselin wird in Kempten das Trikot mit der # 19 tragen.

Bienvenue a Kempten Raphael und viel Erfolg bei den Sharks.