„Seine Erfahrung von fünf Meistertiteln können wir in unserer Kabine sehr gut gebrauchen“ – Constantin Braun wird ein Ice Tiger

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Constantin Braun einen weiteren Verteidiger verpflichtet.

Der 35-jährige Kapitän der Bietigheim Steelers der vergangenen beiden Spielzeiten und fünfmalige Meister mit den Eisbären Berlin erhält in Nürnberg einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2024/25.

Constantin Braun bringt die Erfahrung von 656 Hauptrunden- und 100 Playoff-Spielen in Deutschlands höchster Spielklasse sowie vier Weltmeisterschaftsteilnahmen für die deutsche Nationalmannschaft mit nach Nürnberg. Zwischen 2008 und 2013 feierte der 1,91 Meter große Linksschütze fünf Meisterschaften mit den Eisbären Berlin. Für die Bietigheim Steelers sammelte er zehn Tore und 45 Assists in 98 Spielen. In seiner gesamten DEL-Karriere hat Braun bislang 70 Tore erzielt und 212 weitere Treffer vorbereitet.

„Constantin wird uns dabei helfen, das mit dem Ende der Laufbahn von Patrick Reimer und dem Wechsel von Oliver Mebus entstandene Loch zu füllen. Seine Erfahrung von fünf Meistertiteln können wir in unserer Kabine sehr gut gebrauchen, um in den Playoffs den nächsten Schritt zu machen“, kommentiert Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf die Vertragsunterschrift.

Constantin Braun: „Mit Stefan Ustorf leistet ein langjähriger Weggefährte und Freund als Sportdirektor in Nürnberg hervorragende Arbeit. Ich habe die vergangenen Jahre natürlich auch deshalb aus der Ferne beobachtet, wie die jungen Spieler sich bei den Ice Tigers weiterentwickeln und habe richtig Bock darauf, meinen Teil dazu beizutragen und die Ice Tigers auf dem Weg zu alter Stärke zu begleiten.“

