„Sehr professionelle Einstellung, ist bereit zu arbeiten“ – Grizzlys verpflichten StÃ¼rmer Lucas Dumont

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg arbeiten frühzeitig am Kader für die kommende Spielzeit in der PENNY DEL. Mit Lucas Dumont können die Niedersachsen...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg arbeiten frühzeitig am Kader für die kommende Spielzeit in der PENNY DEL.

Mit Lucas Dumont können die Niedersachsen ihren ersten Neuzugang verkünden. Der Rechtsschütze wird von den Kölner Haien in die Autostadt wechseln und einen Zweijahresvertrag erhalten.

Mit seinen erst 24 Jahren kann Lucas Dumont bereits viel nationale Erfahrung vorweisen. Insgesamt 212-Mal stand der in Leonberg geborene Angreifer in der PENNY DEL auf dem Eis. Dabei gelangen ihm 32 Treffer und 30 Vorlagen. Darüber bestritt der 1,86 Meter große Außenstürmer mit der deutschen Nationalmannschaft dreimal den Deutschland Cup und zählt zum erweiterten Kader von Bundestrainer Toni Söderholm.

Lucas Dumont wird zu ersten Saisonvorbereitungsphase im Mai in Wolfsburg erwartet und künftig mit der Trikotnummer 13 für die Grizzlys auflaufen.

„In den Gesprächen, die ich mit Lucas geführt hatte, konnte ich sehr schnell feststellen, dass er einer Veränderung sehr aufgeschlossen war. Nach vielen Jahren in Köln war es für ihn an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und seinen Vertrag bei den Haien nicht zu verlängern. Wir konnten ihn von unserer sportlichen Planung mit ihm und auch von den Entwicklungsmöglichkeiten hier bei uns in Wolfsburg überzeugen. Lucas hat eine sehr professionelle Einstellung, ist bereit zu arbeiten und zudem ein eminent schneller Spieler, der nicht nur im Unterzahlspiel seine Stärken hat. Er wird uns sicherlich dabei helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.

Der aktuelle Kader für die Saison 2022-2023

Torhüter: #1 Dustin Strahlmeier, #34 Chet Pickard

Verteidiger: #5 Björn Krupp, #7 Dominik Bittner, #8 Jordan Murray (AL), #12 Armin Wurm, #24 Janik Möser, #41 Steven Raabe, #55 Ryan Button

Stürmer: #11 Trevor Mingoia (AL), #13 Lucas Dumont, #23 Gerrit Fauser, #25 Darren Archibald (AL), #27 Thomas Reichel, #63 Luis Schinko, #93 Spencer Machacek (AL), #95 Fabio Pfohl