17 Spieler bereits unter Vertrag – Haie arbeiten am Kader fÃ¼r die neue Saison

Köln. (PM Haie) Nach dem Erreichen des Viertelfinales in dieser Saison, schreitet die Analyse und Planung für die nächste Spielzeit bei den Kölner Haien voran.

„Wir wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln und wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Hierzu haben wir Entscheidungen getroffen, über die wir heute informieren wollen“, so die Rehinländer in einer Mitteilung am Donnerstag.

Die Domstädter haben in den vergangenen Wochen und Monaten Verträge verlängert, so dass folgende Spieler ¬- mit dem Stand des heutigen Tages – für die Saison 2022/2023 unter Vertrag stehen:

Tor:

Niklas Lunemann

Abwehr:

Maury Edwards

Maximilian Glötzl

Moritz Müller

Jan Luca Sennhenn

Sturm:

Julian Chrobot

Landon Ferraro

Maxi Kammerer

Jon Matsumoto

Alex Oblinger

Mark Olver

Zach Sill

Pascal Steck

Andreas Thuresson

Luis Üffing

Sebastian Uvira

Robin van Calster

Matsumoto als „Deutscher“ eingeplant – Fünf Spieler noch in Gesprächen – Müller, Ugbekile und Dumont gehen nach langen Jahren in der Organisation

Jon Matsumoto, der sich entschieden hat die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, planen die Haie als Spieler mit deutschem Pass ein.

In den nächsten Wochen werden die ersten Neuzugänge bekannt gegeben.

Gespräche werden noch mit Jonas Holøs, David McIntyre, Alex Roach, Pat Sieloff und Pascal Zerressen geführt.

Nicht mehr im Kader stehen werden Marcel Barinka, Lucas Dumont, Quinton Howden, Philipp Maurer, Marcel Müller, Carl Neill, Justin Pogge, Tomas Pöpperle und Colin Ugbekile.

Marcel Barinka und Lucas Dumont hatten sich von sich aus für Angebote anderer Vereine entschieden.

Die Kölner Haie möchten sich bei allen Spielern, die den Verein verlassen, für ihren Einsatz im Haie-Trikot bedanken.

Besonders hervorheben möchte der Klub hierbei drei Spieler, die jeweils über sechs Jahre für den KEC gespielt haben.

Marcel Müller, der neben 2007-2010 und 2013-2014 zum dritten Mal von 2018-2022 ein Hai war. 2019 kämpfte er sich nach einer schweren Knieverletzung zurück und lief in acht KEC-Spielzeiten 352-mal (84 Tore) im Haie-Trikot auf.

Lucas Dumont, der 2014 in die Nachwuchsabteilung der Haie wechselte. Von dort aus entwickelte er sich über den damaligen Kooperationspartner Dresden und Frankfurt zum Stammspieler und gab 2019 sein Debüt in der Deutschen Nationalmannschaft. In sieben Jahren in der Haie-Organisation kam Dumont auf 212 DEL-Spiele (32 Tore).

Colin Ugbekile, der schon mit 15 Jahren vom EC Bergisch Land zu den Junghaien wechselte und dann nach einem Zwischenstopp in Nordamerika mit 19 Jahren zu den Haien zurückkehrte. Für die Profis absolvierte der Verteidiger 137 Spiele (7 Tore) und spielte sich in den Kreis der Deutschen Nationalmannschaft.

Die Haie wünschen allen Spielern, die sie verlassen, für ihre persönliche und sportliche Zukunft alles Gute.

Perspektivisch wurden die Junghaie Justin Büsing, Edwin Tropmann und Leon Willerscheid mit Förderlizenzen ausgestattet. Leo Hafenrichter und Kevin Niedenz befinden sich weiterhin im Entwicklungsprogramm. Sie sollen über das bewerte Kooperations-Dreieck mit DEL2-Partner Bad Nauheim, den Junghaien und den Haie-Profis in ihrer Entwicklung gefördert werden.

Am Freitag, den 22. April, werden die Kölner ihr Team der Saison 2021/2022 im Rahmen der Saisonabschlussfeier mit den Fans in der LANXESS arena in die Sommerpause verabschieden. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Infos auf www.haie.de