Sechs Punkte fÃ¼r Red Bulls zum CHL-Auftakt

Jastrzębie. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im zweiten Gruppenspiel der Champions Hockey League 2021/22 auswärts gegen JKH GKS Jastrzębie...

Jastrzębie. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im zweiten Gruppenspiel der Champions Hockey League 2021/22 auswärts gegen JKH GKS Jastrzębie mit 3:2 durch und holte damit das Maximum von sechs Punkten an diesem Wochenende.

Die Red Bulls gehen damit als Tabellenführer der Gruppe H in die nun folgenden Heimspiele.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, in dem von Beginn an hohes Tempo gefahren wurde, kamen die Red Bulls im zweiten Abschnitt unter Druck. Die 2:1-Führung der Polen war nicht unverdient, nachdem Danjo Leonhardt anfangs noch mit einem rekordverdächtigen Tor nach nur 14,5 Sekunden die frühe Salzburger Führung besorgt hatte. Kapitän Peter Schneider, der das „C“ vom heute angeschlagenen Thomas Raffl übernahm, brachte die Red Bulls mit einem Powerplay-Tor (34.) wieder zurück ins Spiel. Im Schlussdrittel fanden die Salzburger endgültig wieder zu alter Stärke zurück und Benjamin Nissner fixierte in der 52. Minute mi einem abgefälschten Schuss den insgesamt hart erarbeiten, aber verdienten zweiten Auswärtssieg in der CHL.

Champions Hockey League

JKH GKS Jastrzębie – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Tore: Jarosz (2., 26.) resp. Leonhardt (1.), Schneider (34./PP), Nissner (52.)

Champions Hockey League | Gruppe H

1 | Fr, 03.09.21 | Frisk Asker – EC Red Bull Salzburg 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

2 | So, 05.09.21 | JKH GKS Jastrzębie – EC Red Bull Salzburg | 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

3 | Fr, 10.09.21 | EC Red Bull Salzburg – Frisk Asker | 20:20 Uhr

4 | So, 12.09.21 | EC Red Bull Salzburg – JKH GKS Jastrzębie | 20:20 Uhr

5 | Di, 05.10.21 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 20:20 Uhr

6 | Di, 12.10.21 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 20:20 Uhr