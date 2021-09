Red Bulls feiern klaren Sieg in Norwegen

Asker. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das erste Gruppenspiel der Champions Hockey League 2021/22 gegen Frisk Asker mit 6:2 und...

Asker. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das erste Gruppenspiel der Champions Hockey League 2021/22 gegen Frisk Asker mit 6:2 und holte damit die ersten drei Punkte in der Königsklasse.

Die Salzburger waren auswärts in einem von vielen Strafen geprägten Spiel die deutlich bessere Mannschaft und haben sich den Sieg auch in dieser Höhe verdient.

Ohne die Rekonvaleszenten Dominique Heinrich und Lucas Thaler zeigten die Red Bulls ein dominantes erstes Drittel, in dem Ty Loney die Red Bulls im Powerplay in Führung (13.) brachte. In der 14. Minute schied Torhüter JP Lamoureux im Wechsel für Nicolas Wieser verletzt aus, kurz darauf (14.) glichen die Norweger bei 5:3-Powerplay zum 1:1 aus. Im zweiten Abschnitt häuften sich die Strafen auf beiden Seiten, wodurch die Partie zunächst offener wurde. Die Red Bulls blieben aber druckvoll und erhöhten noch vor der zweiten Pause mit dem Tor von TJ Brennan (23.) und dem ersten Pflichtspiel-Tor bei den Profis von Danjo Leonhardt (38.) aufs 3:1.

Im Schlussdrittel sorgten die Red Bulls nach zwei frühen Toren von Thomas Raffl (41.) und Mario Huber (42.) schnell für klare Verhältnisse, auch wenn die Norweger in der 44. Minute mit einem Penalty-Tor auf 2:5 verkürzten. Danach ließen die Salzburger kaum noch Chancen zu und machten in der 56. Minute den Sack zu. Ty Loney traf zum zweiten Mal im Powerplay zum verdienten Auswärtserfolg der Red Bulls, die in zwei Tagen in Polen das zweite CHL-Gruppenspiel bestreiten.

Champions Hockey League

Frisk Asker – EC Red Bull Salzburg 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Tore: Gustafsson (14./PP2), Granholm (44./PS) resp. Loney (13./PP, 56./PP), Brennan (23.), Leonhardt (38.), Raffl (41.), M. Huber (42.)

Stimmen zum Spiel

Red Bulls setzen Champions Hockey League in Polen fort / Gegner JKH GKS Jastrzębie hat gegen Bozen Achtungszeichen gesetzt

Asker. (PM EC RBS) Nach dem gestrigen 6:2-Auftaktsieg in der Champions Hockey League 2021/22 gegen Frisk Asker reist der EC Red Bull Salzburg heute nach Polen weiter, wo morgen, Sonntag (17:30 Uhr, ORF Sport+) das zweite Gruppenspiel gegen JKH GKS Jastrzębie auf dem Programm steht. Die Polen mussten sich gestern in ihrem ersten Spiel gegen HCB Südtirol Alperia erst nach Penalty-Schießen geschlagen geben.

Der Start in die Königsklasse hätte für die Red Bulls nicht besser verlaufen können. Trotz vieler Strafen auf beiden Seiten waren die Salzburger im ersten Gruppenspiel gegen Frisk Asker v.a. beim Spiel 5 vs. 5 die bessere Mannschaft und nutzten gleich sechs ihrer vielen Torchancen zum späteren klaren Auswärtserfolg.

Head Coach Matt McIlvane war mit dem Spiel zufrieden, sieht hinsichtlich der morgigen Begegnung in Polen aber noch Steigerungsmöglichkeiten: „Wir haben uns gestern an den ‚game plan‘ gehalten, haben mit viel Tempo Chancen kreiert und die nötigen Tore gemacht. Aber es ist definitiv noch Raum für Verbessrungen. Für das nächste Spiel gegen Jastrzębie werden wir weiter daran arbeiten, unser System noch besser umzusetzen.“

Der polnische Meister hat dem Vizemeister der bet-at-home ICE Hockey League, HCB Südtirol Alperia, gestern bei ausgeglichenem Schussverhältnis ein Spiel auf Augenhöhe geliefert und führte im zweiten Abschnitt sogar schon mit 2:1. Die Südtiroler entschieden die Partie letztlich noch im Penaltyschießen mit 3:2 für sich.

Neben den Rekonvaleszenten Dominique Heinrich und Lucas Thaler ist bei den Red Bulls auch Jean-Philippe Lamoureux fraglich. Der 37-jährige Torhüter schied gestern im ersten Drittel mit einer Unterkörperverletzung aus und wurde vom starken Nicolas Wieser in dessen erst zweitem Spiel mit den Salzburger Profis ersetzt. Weitere Untersuchungen bzw. Behandlungen im Laufe des Tages werden mehr Aufschluss über den körperlichen Zustand des Amerikaners bringen.

Champions Hockey League

JKH GKS Jastrzębie – EC Red Bull Salzburg

So, 05.09.2021; Jastrzębie, 17:30 Uhr

ORF Sport+

Champions Hockey League | Gruppe H

1 | Fr, 03.09.21 | Frisk Asker – EC Red Bull Salzburg 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

2 | So, 05.09.21 | JKH GKS Jastrzębie – EC Red Bull Salzburg | 17:30 Uhr

3 | Fr, 10.09.21 | EC Red Bull Salzburg – Frisk Asker | 20:20 Uhr

4 | So, 12.09.21 | EC Red Bull Salzburg – JKH GKS Jastrzębie | 20:20 Uhr

5 | Di, 05.10.21 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 20:20 Uhr

6 | Di, 12.10.21 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 20:20 Uhr