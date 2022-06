Scorpions verpflichten Brandon Alderson

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions sind auf der Suche nach dem 1. Kontingentspieler fündig geworden. Brandon Alderson #64 spielte letztes Jahr in Landshut...

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions sind auf der Suche nach dem 1. Kontingentspieler fündig geworden.

Brandon Alderson #64 spielte letztes Jahr in Landshut in der DEL 2 und schließt sich nun den Hannover Scorpions an.

Der 30 jährige Außenstürmer ist 1,93 m groß und 90 Kg schwer. Der Rechtsschütze ist für seinen äußerst harten und präzisen Schuss bekannt. Brandon erzielte in der DEL 2 in 83 Spielen 39 Tore und 47 Assist (86 Scorerpunkte).

Der bullige Stürmer war ein Wunschspieler vom Headcoach Kevin Gaudet und spielte bereits in der AHL / Ebel / Slowakei und der 1. Liga in Tschechien.

„Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer unter Dach und Dach ist und Brandon nächste Saison für die Scorpions auf Torjagd geht“, so Sportchef Eric Haselbacher.