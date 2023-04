Schwenninger Wild Wings freuen sich auf die RÃ¼ckkehr ihres Topscorers

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nach einer Saison in der finnischen Liiga ist Max Görtz zurück am Neckarursprung. Der Rechtsschütze war bereits in der Spielzeit...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nach einer Saison in der finnischen Liiga ist Max Görtz zurück am Neckarursprung. Der Rechtsschütze war bereits in der Spielzeit 21|22 mit 37 Punkten [18 Tore | 19 Assists] Topscorer der Wild Wings und bringt absolute Abschlussqualität in den Kader zurück. Auch für KalPa zeigte der Schwede nach kurzer Anlaufzeit, dass er mit seinen Fähigkeiten dem Spiel zu jeder Zeit seinen Stempel aufdrücken kann. „Was soll ich sagen. Ich habe es schon vor einem Jahr geliebt für diesen Club zu spielen, deshalb bin ich froh, dass ich jetzt erneut die Möglichkeit habe für die Wild Wings aufzulaufen. Es war und ist sicher einer der besten Orte meiner gesamten Karriere. Meine Verlobte und ich fühlen uns sehr wohl und es ist großartig auf eine Gruppe bekannter Gesichter und Freunde zu treffen. Von den Fans ganz zu schweigen – sie sind fantastisch hier,“ sagt der Flügelstürmer Max Görtz zu seinem zweiten Engagement am Neckar. Nachdem er seine erste Saison in Schwenningen rückblickend schon als wertvoll für seine persönliche Entwicklung betrachtet, will er nun mit eigener Produktivität dabei helfen, damit das umso wichtigere Ziele, der Teamerfolg, realisiert werden kann und der nächste Schritt in die Playoffs gelingt. Für Geschäftsführer Stefan Wagner stellt die Rückkehr von Max Görtz einen wichtigen Baustein in Sachen Scoringtiefe im Kader dar. „Max hat in seiner bisherigen Laufbahn überall bewiesen, dass er sehr gute Offensivqualitäten besitzt. Ihn allein darauf zu reduzieren wäre jedoch zu kurz gedacht, denn sein Anspruch ist es, in allen Spielsituationen ein wichtiger Bestandteil des Teams zu sein.“ 12470 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München