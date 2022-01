Schweizer Referees Obwegeser, Tscherrig und Wiegand fÃ¼r Olympische Spiele nominiert

Zürich. (PM SIHF) Die International Ice Hockey Federation (IIHF) nominiert Anna Wiegand und Michael Tscherrig als Head Referees und David Obwegeser als Linesman für...

Zürich. (PM SIHF) Die International Ice Hockey Federation (IIHF) nominiert Anna Wiegand und Michael Tscherrig als Head Referees und David Obwegeser als Linesman für die Olympischen Spiele in Peking.

Für Anna Wiegand ist die Nomination als Head Referee für das Frauen-Eishockeyturnier der Olympischen Spiele in Peking bereits die zweite Olympia-Teilnahme nach 2014 in Sochi. Dazu kommen Einsätze an insgesamt fünf Frauen-Weltmeisterschaften, wobei Wiegand bereits zweimal den Final leiten durfte, darunter auch an der letzten Frauen-WM im August 2021.

Swiss Ice Hockey gratuliert Anna Wiegand zu einem weiteren Meilenstein einer herausragenden Karriere!

Tscherrig und Obwegeser mit Olympia-Debut

Für das Olympische Männer-Eishockeyturnier nominiert die IIHF zudem Michael Tscherrig als Head Referee und David Obwegeser als Linesman. Für beide ist es nach mehreren Einsätzen an Weltmeisterschaften auf verschiedenen Stufen das erste Aufgebot für Olympische Spiele. Swiss Ice Hockey gratuliert Michael und David ganz herzlich zum Debut bei Olympia!