SchÃ¶nheide kassiert knappste aller Niederlagen in Lauterbach

Jede Serie reißt irgendwann. So auch die der Schönheider Wölfe am heutigen Sonntagabend in Lauterbach. Nach 14 Siegen in Folge musste sich...

Jede Serie reißt irgendwann. So auch die der Schönheider Wölfe am heutigen Sonntagabend in Lauterbach.

Nach 14 Siegen in Folge musste sich das Team von Coach Sven Schröder gegen die Luchse Lauterbach mit der knappsten aller möglichen Niederlagen, nämlich mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) geschlagen geben und rutscht, mit einem Punkt weniger als FASS Berlin, vom ersten auf den zweiten Tabellenplatz. Punktgleich mit den drittplatzierten Chemnitz Crashers, welche am kommenden Samstag, dem 20.01.24, 17:00 Uhr zum mit Spannung erwarteten letzten Saisonderby in den Schönheider Wolfsbau kommen.

Wie schon im Dezember vergangenen Jahres, lieferten sich Luchse und Wölfe auch am heutigen Sonntagabend im hessischen Lauterbach eine enge Partie, wo die 262 Zuschauer sehr lange auf einen Torjubel warten mussten. Beide Teams, mit jeweils 14 Feldspielern und zwei Torhütern angetreten, hatten vor allem in Überzahl durchaus gute Chancen, doch sowohl Luchse-Keeper Justin Fuß, als auch Wölfe-Goalie Niko Stark hielten ihren Kasten sauber. Erst 33 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels ertönte erstmals die Torsirene, als Lauterbachs Mika Junker zum 1:0 für die Hausherren traf. Gleichzeitig der Spielstand zur zweiten Pause. Vor allem die knapp 20 mitgereisten Wölfefans durften im Schlussabschnitt gespannt sein, welche Antwort ihr Team auf den Rückstand hatte und so entwickelte sich auch in der Folge weiter eine spannende und umkämpfte Partie. Nach überstandener Strafzeit gegen die Wölfe gleich zu Beginn des letzten Drittels drückten die Gäste aus dem Erzgebirge dann auch auf den Ausgleich, bissen sich allerdings an der kompakt stehenden Lauterbacher Abwehr und an Keeper Justin Fuß die Zähne aus. Auf der anderen Seite musste aber auch die Schönheider Defensive gut auf die gefährlichen Nadelstiche der Luchse aufpassen, wonach die Partie mit zunehmender Spielzeit auf des „Messers Schneide“ stand. 41 Sekunden vor Ultimo versuchten die Wölfe noch einmal alles und nahmen ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Doch es sollte nicht helfen, wonach am Ende die Schönheider Wölfe erstmals in dieser Saison leider ohne eigenen Torerfolg blieben und nach 60 Minuten die knappste aller möglichen Niederlagen gegen die Luchse Lauterbach zu Buche stand.

Bei nur noch sieben ausstehenden Spielen in der Hauptrunde beginnt für alle Mannschaften jetzt die endscheidende Phase, von welchem Tabellenplatz aus in die Playoffs gestartet wird. Bei den Wölfen werden vor allem die beiden noch zu spielenden Duelle gegen FASS Berlin und das letzte Derby am kommenden Samstag, dem 20.01.24, um 17:00 Uhr im Wolfsbau gegen die Chemnitz Crashers mit endscheidend sein, nach welchem vielleicht schon eine kleine Tendenz zu erkennen ist. Spannung ist also für kommenden Samstag vorprogrammiert und nach den beiden Weihnachts-Derby-Erfolgen will das Team von Coach Sven Schröder vor hoffentlich wieder toller und stimmungsgeladener Kulisse im Wolfsbau den nächsten Derbysieg einfahren. Tickets für das letzte Saison-Derby gibt es online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events Also, auf geht’s am kommenden Samstag in den Wolfsbau!