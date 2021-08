Schlittschuhclub Langenthal: JubilÃ¤umsspiel auf 28. November verschoben

Langenthal. (PM SCL) Aufgrund von Terminkollisionen mit zwei anderen Grossanlässen in Langenthal am gleichen Tag hat sich der SC Langenthal entschieden, die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten...

Langenthal. (PM SCL) Aufgrund von Terminkollisionen mit zwei anderen Grossanlässen in Langenthal am gleichen Tag hat sich der SC Langenthal entschieden, die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten mit dem Jubiläumsspiel vom 11. September auf Sonntag, den 28. November zu verschieben.

Gegner beim Jubiläumsspiel wird dann der EHC Kloten sein.

Seit knapp einem Jahr ist ein mehrköpfiges OK-Team mit der Planung und Realisierung der Jubiläumsfeierlichkeiten 75 Jahre SC Langenthal beschäftigt. Seither galt es immer wieder Hürden und Hindernisse zu überwinden. Vorab die Corona-Pandemie erschwerte die Planung. Anfangs Juli kehrte auch beim OK Zuversicht zurück und wurde die Planung intensiviert. Die Jubiläumsfeierlichkeiten mit Jubiläumsspiel wurden auf Samstag, 11. September terminiert.

Das Konzept und das Programm wurden definitiv ausgearbeitet, die Organisation und Realisierung der Jubiläumsaktivitäten wurde an die Hand genommen. Doch nun erfolgte einmal mehr eine Vollbremsung, mussten die Vorarbeiten gestoppt werden. Und wiederum spielt dabei Corona eine wichtige Rolle. Die unsichere Entwicklung der Pandemie führte nämlich dazu, dass viele Events und Anlässe verschoben wurden – in den Herbst hinein, mit der Hoffnung, diese unter besseren Bedingungen durchführen zu können.

Drei Grossanlässe am gleichen Tag geplant

Und so sah sich das OK 75 Jahre SC Langenthal auf einmal mit unvorhergesehenen Terminkollisionen von zwei zusätzlichen Grossanlässen in Langenthal konfrontiert. So findet am gleichen Tag (11. September) ein viertes Konzert von Patent Ochsner in der Westhalle statt und zudem wird an diesem Samstag im Stadtzentrum auch das bekannte Street-Food-Festival durchgeführt. Beide Anlässe finden in den Abendstunden statt, zur gleichen Zeit wie das Jubiläumsspiel und die geplanten Jubiläumsaktivitäten des SC Langenthal. „Realistisch betrachtet müssen wir damit rechnen, dass uns durch die beiden zusätzlichen Anlässe wohl eine beträchtliche Anzahl Besucher in Schoren verlorengehen. Die Bevölkerung wartet sehnlichst darauf, endlich wieder an Anlässen und Events teilnehmen zu können. Bei der Abwägung zwischen den drei verschiedenen Anlässen dürften viele zum Schluss kommen, dass der Besuch eines Eishockeyspiels in Schoren auch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr noch möglich sein wird“, kommentiert Walter Ryser, OK-Präsident 75 Jahre SC Langenthal, die neue Ausgangslage.

Jubiläumsspiel neu am 28. November

Unter diesen Umständen ist das OK der Meinung, dass sich die gesteckten Ziele mit den Jubiläumsaktivitäten nicht mehr in gewünschtem Masse realisieren lassen (ein Fest für die gesamte SCL-Familie und breite Teile der Oberaargauer Bevölkerung). „Zudem sind wir überzeugt, dass drei Grossanlässe am gleichen Tag in Langenthal nicht ideal sind und wir uns gegenseitig nicht kannibalisieren sollten, weshalb wir uns für eine Verschiebung der Jubiläums-Aktivitäten mit Jubiläumsspiel entschieden haben“, betont Ryser weiter. Das Jubiläumsspiel mit den entsprechenden Jubiläumsaktivitäten soll nun am Sonntag, 28. November stattfinden. Gegner an diesem Tag wird der EHC Kloten sein (Spielbeginn 17.30 Uhr, Schoren). Durch die Verschiebung des Jubiläumsspiels besteht auch die Hoffnung, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt die Corona-Situation besser präsentieren wird und dadurch evtl. noch mehr Besucher an diesen Jubiläumsaktivitäten teilnehmen können (auch ungeimpfte und ungetestete), lässt das OK verlauten.