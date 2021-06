Schlittschuhclub Langenthal: Eero Elo bleibt beim SC Langenthal

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerung von Eero Elo bekanntgeben zu können. Der Finne hat bei den Oberaargauern einen Einjahresvertrag...

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerung von Eero Elo bekanntgeben zu können. Der Finne hat bei den Oberaargauern einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Eero Elo

Der 31-jährige Flügelstürmer stiess im September 2020, ursprünglich mit einem Zweimonatsvertrag, zu den Oberaargauern. Der grossgewachsene Finne fühlte sich gemeinsam mit seiner Familie von Beginn weg wohl in Langenthal. Auf dem Eis war der schussgewaltige Rechtsschütze schnell die gewünschte Verstärkung. In der abgelaufenen Saison buchte Eero Elo in 61 Pflichtspielen 62 Skorerpunkte für Gelbblau. Nun konnte der Vertrag mit Eero Elo um eine weitere Saison verlängert werden.

Sportchef Kevin Schläpfer zeigt sich sehr erfreut über den Verbleib von Elo: «Einen Spieler von seinem Kaliber im Team zu haben hilft selbstverständlich sehr. Wir brauchen einen Knipser wie ihn, nicht zuletzt im Powerplay. Zudem ist Eero sehr beliebt in der Kabine». Auch in dieser Saison wird Eero Elo aus dem SCL-Umfeld finanziert und belastet somit das Budget nicht.

Geschäftsführer Peter Zulauf ist beeindruckt: «Wir sind sehr dankbar und stolz, auf solch ein starkes Umfeld zählen zu können. Diese ausserordentliche Unterstützung ist nicht selbstverständlich und hilft uns enorm».

Der SCL freut sich sehr, dass Eero Elo weiterhin im Oberaargau bleibt und wünscht ihm eine erfolgreiche Saison 2021/22.