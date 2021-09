SC Riessersee stattet fÃ¼nf Nachwuchstalente mit Lizenz aus – Talente erhalten Chance sich zu zeigen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee stattet kurz vor dem ersten Testspiel fünf junge und talentierte U20-Spieler mit einer Lizenz für das Profiteam aus....

Der Torhüter des weiß-blauen U20 Teams, Xaver Nagel, die beiden Verteidiger Jonas Fischer & Simon Gerstmeir sowie die Stürmer Anselm Gerg & Felix Döring werden zukünftig regelmäßig bei den Profis mittrainieren und, sollte es der DNL2-Spielplan erlauben, auch Spielminuten sammeln.

„Jeder der in unserem Nachwuchs spielt, hat den Traum irgendwann auch für die Profis auflaufen zu dürfen. Wir als SCR, haben immer wieder betont wie wichtig die Förderung des eigenen Nachwuchses für einen Standort wie den unseren darstellt. Daher haben wir die fünf mit einer Lizenz für das Profiteam ausgestattet. Die fünf sollen in der kommenden Saison lernen und Erfahrung sammeln. In den vergangenen Jahren haben es, zum Beispiel mit Luca Allavena, Thomas Radu oder Christopher Chyzowski immer wieder Jungs geschafft sich bei den Profis festzuspielen. Diesen Weg wollen und müssen wir konsequent weitergehen. Alle fünf haben das Potenzial dazu denselben Weg zu gehen und können in der neuen Saison den ersten Schritt in diese Richtung machen.“, so Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

Der 18-Jährige Goalie Xaver Nagel durchlief alle Nachwuchsteams des SC Riessersee und debütierte am vergangenen Wochenende zum ersten Mal im DNL2 Team der Werdenfelser. Der körperlich präsente Verteidiger Jonas Fischer machte seine ersten Schritte beim EHC München, ehe er zur U17 in die Augsburger Jugendschmiede wechselte und im Sommer den Schritt unter die Alpspitze wagte.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner Simon Gerstmeir spielt kommende Saison bereits seine vierte Saison in der U20 des SCR. In der, aufgrund von Corona, vergangenen abgebrochenen Saison absolvierte der Linksschütze neun Partien für das Team von Co-Trainer der Profis und U20- Headcoach Toni Raubal.

Anselm Gerg, er durfte sich in der letzten vollständigen Saison 2019/20 bei der deutschen U16 Nationalmannschaft beweisen und steuerte in drei Partien einen Assist bei. Der 17-Jährige Stürmer war damals gleichzeitig Kapitän des U17 Teams der Weiß-Blauen. Felix Döring komplettiert das Nachwuchsquintett, der Stürmer ist seit 2018 im U20 Kader des SC Riessersee.

Das Hauptaugenmerk der fünf Nachwuchshoffnungen wird weiterhin auf dem Spielbetrieb und dem Klassenerhalt in der U20 – DNL2 liegen. Trotzdem werden die Talente regelmäßig unter der Woche mit dem Team um Headcoach Pat Cortina trainieren und somit behutsam an das Profieishockey herangeführt. Eine wichtige Rolle in der Trainingssteuerung und Nachwuchsförderung wird dabei der Co-Trainer der Profis und Headcoach der U20, Toni Raubal einnehmen.

Aktueller Kader 2021/22:

Tor: Mikey Boehm, Daniel Allavena (FL), Xaver Nagel (U20)

Verteidigung: Simon Mayr, Thomas Radu, Felix Linden, Kilian Raubal, Christoph Eckl, Nicolas Appendino (FL), Maksymilian Szuber (FL), Simon Gerstmeier (U20), Jonas Fischer (U20)

Offensive: Robin Soudek, Florian Vollmer, Tobias Kircher, Luca Allavena, David Seidl, Anton Radu, Marlon Wolf, Michael Knaub, Aziz Ehliz, Christopher Chyzowski, Benjamin Kronawitter, Justin Schütz (FL), Bastian Eckl (FL), Sebastian Cimmermann (FL), Elias Lindner (FL), Filip Varejcka (FL), Anselm Gerg (U20), Felix Döring (U20)

Trainer: Pat Cortina Co-Trainer: Toni Raubal