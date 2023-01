SC Langenthal stellt Organisation für Zukunft auf

• Leiter Steuerungsausschuss, Mischa von Gunten, und Vereinspräsident, Walter Ryser, stellen neue SCL-Organisation auf • Marc Kämpf beendet nach dieser Saison seine Spielerkarriere und...

Langenthal. (PM SCL) Nachdem der SC Langenthal im vergangenen Dezember seine Neuausrichtung und damit verbunden den Rückzug der 1. Mannschaft aus dem Profisport auf die kommende Saison hin bekanntgegeben hat, kümmert sich ein sogenannter Steuerungsausschuss unter der Leitung von Mischa von Gunten (VR-Mitglied SCL AG und VRP SCL Nachwuchs AG) um die Aufstellung der neuen Organisation für die kommenden Saisons.

Von Gunten wird unterstützt vom Vereinspräsidenten Walter Ryser und vom aktuellen Verwaltungsrat. Gemeinsam mit Ryser ist von Gunten dabei, den neuen SCL-Verwaltungsrat zu akquirieren. In diesen Tagen werden zahlreiche Gespräche geführt. Ziel ist es, dass die neue SCL-Führung in den kommenden Wochen steht und bekanntgegeben werden kann.

Der SCL wird sich künftig auf den Amateurbereich konzentrieren und kommende Saison in der MyHockey League, der dritthöchsten Spielklasse im Schweizer Eishockey, spielen. Die Bereiche Damen- und Nachwuchsförderung bleiben bestehen. Für den Nachwuchsbereich haben der SC Langenthal und der SC Bern ab der kommenden Saison eine Partnerschaft für die Bereiche Trainings-, Spiel und Ausbildungsmöglichkeiten geplant, welche zurzeit ausgearbeitet wird.

Marc Kämpf beendet nach dieser Saison seine Spielerkarriere und übernimmt die Leitung in den Bereichen Sport und Sponsoring, inklusive Sportchef-Funktion

Eine wichtige Position konnte bereits geklärt werden. Der 32-jährige Stürmer und Assistenzcaptain, Marc Kämpf, wird – u.a. auch aufgrund seiner Knieprobleme – nach der aktuellen Saison seine Spielerkarriere beenden und die Leitung in den Bereichen Sport und Sponsoring, inkl. der Sportchef-Funktion übernehmen. Der gebürtige Davoser hat bereits mehr als 500 Spiele für den SC Langenthal bestritten und engagiert sich seit mehreren Jahren neben dem Eis im Bereich Marketing/Sponsoring für den SC Langenthal. Kämpf, welcher mit seiner Familie im Oberaargau wohnhaft ist und im vergangenen Jahr den CAS-Lehrgang «Sportmanagement» der Universität St. Gallen absolviert hat, ist hochmotiviert und freut sich – trotz des Abschieds aus dem Profisport – auf seine neue Aufgabe: «Ich bin mir bewusst, dass dies keine einfache Aufgabe wird. Gerade deshalb werde ich täglich mein Bestes geben, damit der traditionsreiche SCL in Langenthal erhalten bleibt und wir insbesondere unsere jungen Spieler*innen weiterhin beste Ausbildung werden bieten können».

Christoph Brügger bleibt der SCL-Organisation erhalten

Christoph Brügger, welcher seit Oktober 2019 auf der SCL-Geschäftsstelle tätig ist und diese seit August 2022 führt, bleibt in der Organisation und wird die Verantwortung der Bereiche Spielbetrieb, Marketing & Kommunikation und Ticketing übernehmen.

Christoph Brügger und Marc Kämpf werden ab sofort im Sinne ihrer neuen Aufgaben wirken und so aktiv mithelfen, die Saison 2023/24 aufzugleisen. Die beiden werden die Geschäftsführung künftig in einer Co-Leitung übernehmen.

Martin Schaub bleibt SCL-Nachwuchschef, Stefan Tschannen künftiger Ausbildungschef

Der bisherige Nachwuchschef und U15-Stufenchef Martin Schaub bleibt dem SCL treu. Seine Aufgaben als Nachwuchschef sind nebst der Aufgabe des U15-Stufenleiters die Eisplanung, Spielplanung, Verbandsaufgaben, Lizenzwesen und administrative Arbeiten für den gesamten Nachwuchs. Stefan Tschannen, welcher seit der laufenden Spielzeit als Stufenleiter der U13 fungiert, wird künftig zusätzlich die Position des Ausbildungschefs übernehmen.

Der SC Langenthal freut sich sehr, dass es gelungen ist, die langjährigen SCL-Mitarbeitenden und Identifikationsfiguren im Verein zu halten und dass diese auch mit der Neuausrichtung des Clubs ab der Saison 2023/24 prägende Rollen für den Eishockeysport in Langenthal einnehmen werden.

Einladung zum SCL-Fanhöck am 8. Februar 2023, 18:00 Uhr im Bären Langenthal

Am Mittwochabend, 8. Februar 2023, laden der SCL und Fanvertreter die Öffentlichkeit zu einem Informationsabend bzw. zu einem sogenannten Fanhöck ein, an welchem über die künftige Ausrichtung orientiert und diskutiert wird. Um 18:00 Uhr kann in der Bärenstube ein Fondue genossen werden (Begrenzte Plätze, Anmeldung bis 03.02.2023 an info@sclangenthal.ch; Fondue offeriert durch SCL, Getränke gegen Selbstbezahlung), um 19:00 Uhr startet der offizielle Teil im Bärensaal. Gesprächspartner sind SCL-Präsident Gian Kämpf, Leiter Steuerungsausschuss Mischa von Gunten, Leiter Projektorganisation «Eissport Langenthal» des Gemeinderats, Markus Gfeller sowie der neue VR-Präsident der Kunsteisbahn Langenthal AG, Patrick Fluri. Der Anlass ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

a.o. GV am 20. März 2023

Am Montag, 20. März 2023, findet die angekündigte a.o. Generalversammlung der SC Langenthal AG statt. Ort Hotel Meilenstein, Zeit 18:00 Uhr, Einladung wird fristgerecht versandt.

