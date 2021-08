Schlittschuhclub Langenthal: Achim DÃ¤hler nicht mehr SCL-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer / Berner Cup 2021 / Fankartenverkauf 2021/22

Langenthal. (PM SCL) Achim Dähler verlässt den SC Langenthal per sofort. Am Berner Cup 2021 kommt ein mobiles Covid-Testcenter zum Einsatz und bietet die...

Langenthal. (PM SCL) Achim Dähler verlässt den SC Langenthal per sofort. Am Berner Cup 2021 kommt ein mobiles Covid-Testcenter zum Einsatz und bietet die Möglichkeit, sich vor Ort kostenlos testen zu lassen. Der Fankartenverkauf ist sehr erfreulich angelaufen.

Achim Dähler nicht mehr SCL-Geschäftsführer

Achim Dähler wird seine Stelle als SCL-Geschäftsführer aus persönlichen Gründen nicht weiterführen. Der Verwaltungsrat bedauert diesen Entscheid ausserordentlich und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute. Die Führung des operativen Geschäfts übernimmt interimistisch Peter Zulauf (Marketing/Verkauf) in Zusammenarbeit mit Kevin Schläpfer (Sportchef) und Christoph Brügger (Ticketing/Kommunikation).

Berner Cup 2021 in der Eishalle Schoren Am nächsten Dienstag, 17.08.2021 startet der SC Langenthal mit dem Spiel gegen den SC Bern in den Berner Cup 2021. Der Ticketvorverkauf läuft seit dem 4. August, die Tickets können unter www.seetickets.ch oder direkt auf der SCL-Geschäftsstelle bezogen werden. An den Spieltagen wird beim Eingang West jeweils eine Abendkasse betrieben. Für den Einlass in die Eishalle Schoren ist für Besucher ab 16 Jahren das offizielle Covid-Zertifikat nötig. Auf dem Kiesparkplatz vor Ort wird ein kostenloses Covid-Testcenter installiert. Somit besteht für die Zuschauer die Möglichkeit, das geforderte Covid-Zertifikat direkt vor dem Spiel zu erlangen. Weitere Informationen zum Matchbesuch sind unter www.sclangenthal.ch ersichtlich.

Fankarten 2021/22

Vor kurzem wurden die Rechnungen für die Fankarten 2021/22 versendet. Der Verkaufsstart ist sehr gut angelaufen. Der SC Langenthal ist sehr erfreut, wie gross die Nachfrage ist. Viele Fans haben sich die Fankarte bereits gesichert. Die Karten werden pünktlich zum Meisterschaftsstart verschickt. Die Fankarten können weiterhin auf der SCL-Geschäftsstelle oder auf der Webseite unter www.sclangenthal.ch bestellt werden.

Der SC Langenthal freut sich auf den bevorstehenden Berner Cup und vor allem darauf, Eishockey endlich wieder vor Fans auf den Rängen spielen zu können.