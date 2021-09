SC Forst: Vorstandschaft einstimmig im Amt bestÃ¤tigt

Forst. (PM SCF) Die Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Eibenwald“ verlief bei den Nature Boyz am 04.09.2021 schnell und reibungslos. Nach der Begrüßung des Abteilungsleiters...

Nach der Begrüßung des Abteilungsleiters Lorenz Barfüßer und der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der fristgerechten Einladung fuhr dieser mit dem Jahresbericht fort. Wie jeder weiß, waren die Aktivitäten im Vorjahr wegen Corona sehr eingeschränkt, denn bekanntlich wurde der Spielbetrieb ab November 2020 eingestellt. Lorenz Barfüßer bedankte sich bei allen, die den Verein unterstützen, angefangen von den Vorstandsmitgliedern, den Spielern, den Trainern und vor allem den Sponsoren.

Auch der Kassenbericht von Christian Mock war relativ zügig vorgetragen, der das Jahr mit einem Jahresüberschuß abschließen konnte. Nachdem keine Fragen zu den Berichten gestellt wurde, übernahm Josef Resch, 1. Vorstand des Hauptvereins die Versammlungsleitung, um die anstehenden Wahlen durchzuführen. Auch Sepp Resch bedankte sich bei allen für den geleisteten Einsatz, der von den Vorstandsmitgliedern allesamt ehrenamtlich erbracht wurde und wird.

Auch die Wahlen der einzelnen Posten ging per Akklamation schnell über die Bühne, denn alle vorgeschlagenen Kandidaten wurden jeweils ohne Gegenstimme, einstimmig, gewählt.

Das neue bzw. alte Vorstandsteam sieht ab jetzt wie folgt aus:

1. Vorstand Lorenz Barfüßer

2. Vorstand Martin Burger

1. Kassier Christian Mock

1. Schriftführer Werner Schilcher

Sportlicher Leiter: Josef Bachmeier

Beiräte: Andreas Krönauer, Manfred Guggemos, wie bisher. Daniel Anderl und Tobias Dietz wurden neu in den Beirat gewählt, ebenfalls alle einstimmig.

Lorenz Barfüßer gab noch einen kurzen Ausblick für die kommende Saison und berichtete, dass der Aufstiegs- bzw. Abstiegsmodus geändert wurde. So werden die Mannschaften in der Auf- bzw. Abstiegsrunde auf die Vereine der Gruppe 1 treffen. Als Zielsetzung für die Nature Boyz gab Lorenz Barfüßer eine Platzierung in der Aufstiegsrunde aus, denn der Kader dürfte an Stärke durch die Neuzugänge erfahren haben. Klar ist aber auch, dass die Konkurrenz nicht schläft und ebenfalls ehrgeizige Ziele hat.