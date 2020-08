SC Bern: 1:3 gegen Lausanne – Trainingsbetrieb wird unterbrochen

Der SCB hat sein zweites Vorbereitungsspiel in Worb gegen den HC Lausanne mit 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) verloren. Der SCB ging in seinem zweiten...

Der SCB hat sein zweites Vorbereitungsspiel in Worb gegen den HC Lausanne mit 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) verloren.

Der SCB ging in seinem zweiten Testspiel gegen Lausanne, das einige Spieler pausieren liess, durch eine schöne Einzelleistung Thierry Baders in Führung. Doch noch im ersten Drittel kassierten die Berner bei 4 gegen 4 innerhalb einer Minute zwei Gegentore. In der ausgeglichenen Partie. Der SCB erarbeitete sich zahlreiche Chancen, kam aber trotz immer intensiveren Bemühungen und lautstarker Unterstützung nicht mehr zum Ausgleich. 46 Sekunden vor Schluss fiel die Entscheidung zugunsten Lausannes, nachdem Don Nachbaur Torhüter Tomi Karhunen durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatte.

Wegen des verschobenen Saisonstarts mit Meisterschaftsbeginn am 1. Oktober hat der SCB sein Vorbereitungsprogramm angepasst. Es folgen noch sechs Testspiele. Das nächste Spiel findet am Sonntag, 6. September in der PostFinance-Arena gegen Red Bull München statt. Diese Partie wird aufgrund der Vorbereitungen der Covid 19-Massnahmen im Hinblick auf den Meisterschaftsstart ohne Zuschauer ausgetragen.

SCB – Lausanne 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Wislepark, Worb. – 300 Zuschauer. – SR Stricker, Hungerbühler / Schlegel, Gurtner. – Tore: 10. Bader 1:0. 16. Jäger (Suleski, Conacher/Ausschlüsse Colin Gerber; Oejdemark) 1:1. 17. Emmerton (Baragano/Ausschlüsse Colin Gerber; Oejdemark) 1:2. 60. Cavalleri (ins leere Tor) 1:3. – Strafen: Bern 2-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Colin Gerber/Bandencheck), Lausanne 2-mal 2 Minuten. ¬ Bemerkungen: Bern ohne Sciaroni (verletzt), Zryd (krank), Rüfenacht und Sopa (überzählig). Lausanne u.a. ohne Bertschy, Froidevaux und Krueger (überzählig).

Bern: Karhunen; Untersander, Beat Gerber; Andersson, Blum; Thiry, Colin Gerber; Burren, Henauer; Praplan, Brithén, Scherwey; Pestoni, Jeffrey, Moser; Berger, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Sterchi, Heim, Bader.

Trainingsbetrieb wird unterbrochen

Der auf 1. Oktober verschobene Saisonstart wirkt sich nicht nur auf das Programm der Testspiele aus, sondern hat auch Konsequenzen für den Trainingsbetrieb.

Das Programm der Testspiele ist bereits umgestellt worden. Anpassungen gibt es auch bezüglich der Trainings. Ab Freitag, 21. August wird der Trainingsbetrieb beim SCB bis und mit Montag, 31. August eingestellt. Nach der Wiederaufnahme des Trainings folgen dann noch sechs Testspiele bis zum Meisterschaftsstart am 1. Oktober (Heimspiel gegen den HC Ambrì-Piotta). Die beiden Spiele in der PostFinance-Arena am 6. September gegen Red Bull München und am 19. September gegen die Rapperswil-Jona Lakers werden wegen der Vorbereitungen der Covid 19-Massnahmen im Hinblick auf den Saisonstart ohne Zuschauer ausgetragen.

Das neu Vorbereitungsprogramm

SO, 6. 9., 18.00 Uhr: SCB – Red Bull München

DO, 10. 9., 19.30 Uhr: Biel – SCB (Berner Cup Langenthal)

SA, 12. 9., 18.00 Uhr: Ambrì – SCB

FR, 18. 9., 19.30 Uhr: SCL Tigers – SCB (Berner Cup Langenthal)

SA, 19. 9., 19.00 Uhr: SCB – Rapperswil-Jona Lakers

DO, 24. 9., 19.00 Uhr: SCB – Genf-Servette (Vallėe de Joux)