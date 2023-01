Samuel Kreis kehrt zum SCB zurÃ¼ck

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Samuel Kreis für drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verpflichtet. Der Verteidiger erlernte das Eishockey-ABC...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Samuel Kreis für drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verpflichtet.

Der Verteidiger erlernte das Eishockey-ABC in Burgdorf, durchlief später die Nachwuchsstufen beim SCB und debütierte in der Meistersaison 2012/13 in der ersten Mannschaft.

Nach fünf Saisons beim SCB auf höchster Stufe (178 Spiele, 6 Tore, 15 Assists), drei Meistertiteln und einem Cupsieg verliess Kreis den Club 2017 in Richtung Biel. Bei den Seeländern machte der Verteidiger den nächsten Entwicklungsschritt (199 Partien, 69 Punkte). In der Saison 2021/22 wechselte Kreis nach Zug und gewann mit dem EVZ die Meisterschaft. Zurzeit steht er bei 88 Spielen und 33 Punkten für die Zuger. Nun hat sich der 28-Jährige entschieden, für die kommende Spielzeit nach Bern zurückzukehren.

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Sämi Kreis hat sich in dieser Liga zu einem starken Zwei-Weg-Verteidiger entwickelt. Er weiss, was es zum Gewinnen braucht – und was es bedeutet, für den SC Bern zu spielen. Wir sind sehr glücklich, wird er auf die kommende Saison zurückkehren.»