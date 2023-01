Saison-Aus fÃ¼r Sebastian Moberg

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg müssen für die restliche Saison auf die Unterstützung von Sebastian Moberg verzichten. Der Finne hat sich am vergangenen...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg müssen für die restliche Saison auf die Unterstützung von Sebastian Moberg verzichten.

Der Finne hat sich am vergangenen Sonntag beim Spiel in Erfurt an der Schulter verletzt und wird in dieser Spielzeit nicht mehr in den Spielbetrieb zurückkehren können.

Der 26-Jährige spielt als punktbester Verteidiger der Oberliga Nord eine herausragende Saison. „Natürlich ist das ein herber Rückschlag für die Mannschaft, aber in erster Linie tut es mir für Moby leid. Wir müssen jetzt reagieren und auf dem Transfermarkt nach Ersatz suchen. Ich hoffe, dass wir da zeitnah eine Lösung finden“, so Geschäftsführer Sven Gösch.