Routinier stÃ¼rmt weiter fÃ¼r die Sharks

Kempten. (PM ESC) Nachdem es nun schon einige News aus der Defensivabteilung der Kemptener gab, hört man jetzt auch Neues aus der Offensive. Nach...

Nach Nikolas Oppenberger und Anton Zimmer nun also der dritte Topstürmer der an der Iller bleibt. Damit gibt die Offensive, in der letzten Saison sicher das Prunkstück der Sharks, schon mit den ersten drei Namen ein starkes Bild ab.

Grözinger ist mit seinen 29 Jahren im besten Eishockeyalter und verfügt über ausreichend Erfahrung auch aus höheren Ligen. Wie wertvoll diese ist hat er in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 26 Punkte aus 24 Vorrundenspielen sind schon ein starker Wert, diesen verdoppelte der gebürtige Stuttgarter aber in Aufstiegsrunde und Playoffs noch, hier benötigte er für ebenfalls 26 Punkte nur ganze 13 Begegnungen. Über die Saison ein Durchschnitt von 1,4 Punkten pro Partie kann sich in der Bayernliga auf jeden Fall sehen lassen. Auch dank seiner frechen Spielweise ist er bei den Kemptener Fans absolut beliebt. Immer schwer auszurechnen und mit reichlich technischen Finessen gesegnet erzielte er jede Menge sehenswerter Treffer. Nicht ohne Grund wurde er mehrfach zum besten Spieler einer Begegnung ausgezeichnet.

Mit seiner Vertragsverlängerung setzen die Verantwortlichen an der Iller ein weiteres Zeichen, in welche Richtung es in der neuen Saison sportlich gehen soll.