Lars GrÃ¶zinger erlegt Wild Lions im Alleingang

Kempten. (PM ESC) Nach wie vor fehlen den Allgäuern die Verteidiger, mit Dominik Ochmann und Stefan Saal aus Peiting standen zumindest wieder 4 gelernte Defensivkräfte auf dem Eis, immerhin doppelt so viele wie noch am Freitag in Königsbrunn.

Trotzdem fehlen nach wie vor einige Spieler im Team, so ging es auch den Gästen aus der Oberpfalz, zum letzten Spiel der Vorrunde hatten sie nicht den kompletten Kader dabei. Somit herrschten vor der an für sich bedeutungslosen Partie gleiche Voraussetzungen für die beiden Aufsteiger. Beide Teams waren schon für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Die Geschichte des Spiels lässt sich daher auch schnell erzählen, die Partie hatte nicht den letzten Biss, eher war es ein flottes Trainingsspiel zur Vorbereitung auf die nächsten Wochen. Kempten wollte nach der Freitagspartie Wiedergutmachung und sich mit einem Sieg vor den eigenen Zuschauern präsentieren. Dies gelang verdienterweise auch mit dem nie gefährdeten 4:1. Beim ESC hatte man im letzten Drittel bereits Torhüter Danny Schubert als besten Spieler auf dem Zettel, er machte ein souveränes und starkes Spiel, da drängelte sich Stürmer Lars Grözinger doch noch vor den Goalie. Als er in der 53. Spielminute mit dem 4:1 gleichzeitig auch seinen vierten Treffer des Abends erzielte gehörte ihm natürlich der Titel „Spieler des Abends“.

Kempten musste nach einer souveränen 3 Tore Führung zwischenzeitlich den schön heraus gespielten Ehrentreffer der Amberger hinnehmen hatte die Begegnung aber jederzeit im Griff. Einzig die Torausbeute hätte bei konsequenter Chancenverwertung höher ausfallen können. Sofern sich die Sharks dies aber für die am kommenden Freitag beginnende Aufstiegsrunde aufsparen soll es allen Recht sein. Zu Wochenbeginn steht die Ligentagung an, danach sollte der Spielplan auch kurzfristig verfügbar sein. Am Donnerstag den 20.01. gibt es von 17.°° – 19.°° einen Dauerkartenverkauf an der Stadionkasse der ABW Arena.

Statistik:

ESC Kempten – ERSC Amberg: 4:1 (2:0,1:1,1:0)

Tore:

1:0 Grözinger (Schäffler,Ochmann)(7.),

2:0 Grözinger (Ochmann,Oppenberger)(19.),

3:0 Grözinger (Zimmer Scheffer)(23.),

3:1 Sartisson (Krieger,Frank)(40.),

4:1 Grözinger (Ochmann,Schäffler)(53.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 8

ERSC Amberg: 10

Beste Spieler:

ESC Kempten: Lars Grözinger

ERSC Amberg: Kevin Sartisson

Zuschauer: 354