Routinier Christoph Pfeiffer bleibt an Bord

Lechbruck. (PM ERC) Mit Christoph Pfeiffer hat ein ganz wichtiger Baustein im Kader der 1. Mannschaft des ERC Lechbruck verlängert und wird auch in...

Lechbruck. (PM ERC) Mit Christoph Pfeiffer hat ein ganz wichtiger Baustein im Kader der 1. Mannschaft des ERC Lechbruck verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Flößer auf Torejagd gehen.

Mit 32 Jahren ist er der dienstälteste Spieler der Mannschaft, denn bereits in der Saison 2008/09 lief er für die Flößer in der Eishockey-Landesliga auf. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 17 Spiele und konnte dabei 11 Scorerpunkte sammeln.

Vorsitzender Manfred Sitter: „Es freut mich besonders, dass uns Christoph seine Zusage gegeben hat. Er ist nicht nur ein Leistungsträger auf dem Eis, sondern er leistet auch sehr viel für den Verein und macht sich viele Gedanken über die Zukunft des ERC. Das hat er bereits mehrmals auch als Nachwuchstrainer bewiesen.“