Rockets verlieren Heimspiel gegen Hamm

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg muss sich mit erneut kleinem Kader im Kellderduell den Hammer Eisbären mit 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) geschlagen...

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg muss sich mit erneut kleinem Kader im Kellderduell den Hammer Eisbären mit 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) geschlagen geben.

Die Rockets kämpften sich im Spielverlauf vor heimischen Fans am Heckenweg nach deutlichem Rückstand noch einmal heran, konnten die Partie in der Oberliga Nord am Ende aber nicht mehr drehen.

Corona, Verletzungen, Sperren – die EGDL musste auch am Sonntagabend mit nur zwei Reihen auskommen. Alexander Seifert und Lorenzo Valenti hatten sich, obwohl noch nicht zu 100 Prozent fit, in den Dienst der Mannschaft gestellt und damit zumindest ermöglicht, dass 11 Feldspieler zur Verfügung standen.

Dass es so selbst gegen das Schlusslicht aus Hamm schwer werden würde, war allen im Lager der Gastgeber schon vor dem Spiel klar. Die Gäste, die ebenfalls schon oft personelle Probleme hatten in der laufenden Saison, konnten drei volle Reihen aufbieten und spielten diesen Vorteil auch über 60 Minuten aus.

Schon im ersten Drittel hatte Christopher Schutz die Gäste mit einem Doppelschlag (5., 11.) in Führung gebracht. In Überzahl konnte Kevin Loppatto zwar verkürzen (18.), doch der dritte Schutz-Treffer wenige Sekunden vor Ende des ersten Drittels (20.) war für die besser ins Spiel kommenden Rockets ein weiterer Nackenschlag.

Und als Kyle Brothers im zweiten Drittel auf 4:1 erhöhte (25.), schien die Partie bereits entschieden. Doch die EGDL zeigte einmal mehr eine starke Moral, kämpfte sich durch die Treffer von Nikita Krymskiy (30.) und Alexander Seifert (38.) noch einmal auf 3:4 heran.

Allerdings reichte es für das Team von Trainer Jan Pantkowski nicht mehr, die Partie noch einmal zu drehen. Mit seinem vierten Treffer besorgte Schutz das wichtige 5:3 für Hamm. Und als die EGDL Keeper Jan Guryca für einen weiteren Feldspieler vom Eis nahm, traf Kyle Brothers kurz vor Ende ins leere Tor zum 6:3-Endstand (60.).

Doch schon am Dienstag gibt es Chance auf eine Revanche, wenn sich beide Teams um 20 Uhr in Hamm wiedersehen. Dann werden auch die Rockets wieder personell besser aufgestellt sein.

Einigung zwischen DEL und DEL2: In dieser Saison wird es nur einen Absteiger statt zwei geben. Die sportliche Qualifikation des Meisters der DEL2 bleibt unberührt. Wie gefällt Ihnen dieser Kompromiss? Ein vernünftiger Kompromiss

Man hätte bei zwei Absteigern bleiben sollen

Man hätte den Abstieg ganz aussetzen sollen und ggf. Franfurt im Falle eines Aufstiegs aufnehmen sollen.

Man hätte Abstieg aus der DEL und Aufsteig aus der DEL2 komplett aussetzen sollen Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Statistik

EG Diez-Limburg: Guryca (48. Busch) – Shevyrin, Bettahar, Seifert, Wächtershäuser, Valenti – Drover, Loppatto, Krymskiy, Lehtonen, Slaton, Richter.

Schiedsrichter: Patrick Mylius.

Zuschauer: 163.

Tore: 0:1, 0:2 Christopher Schutz (5., 11.), 1:2 Kevin Loppatto (18.), 1:3 Christopher Schutz (20.), 1:4 Kyle Brothers (25.), 2:4 Nikita Krymskiy (30.), 3:4 Alexander Seifert (38.), 3:5 Christopher Schutz (43.), 3:6 Kyle Brothers (60., empty net).

Strafen: Diez-Limburg 6, Hamm 6.

Der Ausblick

Dienstag, 20 Uhr: Hammer Eisbären vs EGDL