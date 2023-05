Regionalliga West nur mit NRW-Vereinen

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Eishockeyverband NRW hat über eine grundlegende Entscheidung zur Teilnahme an der Regionalliga West informiert. In einer Videokonferenz mit den...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Eishockeyverband NRW hat über eine grundlegende Entscheidung zur Teilnahme an der Regionalliga West informiert.

In einer Videokonferenz mit den für die Regionalliga West in Frage kommenden NRW-Mitgliedsvereinen wurde entschieden, den Spielbetrieb in der Regionalliga West der kommenden Saison 2023/24 exklusiv mit den in NRW ansässigen Mannschaften durchzuführen. Eine entsprechende Abstimmung mit den Vertretern der Vereine ergab, dass nicht mehr – wie in den vergangenen Jahren – Teams aus Rheinland-Pfalz und Hessen in den Spielbetrieb aufgenommen werden sollen.

Ice Aliens terminieren zwei Vorbereitungsspiele gegen Snackpoint Eaters

Mit den Snackpoint Eaters, dem BeNe-League-Teilnehmer aus den Niederlanden, haben die Ice Aliens ihre ersten Vorbereitungsspiele terminiert. Die Eaters aus Limburg sind keine Unbekannten am Sandbach, haben die Mannschaften doch schon des Öfteren die Schläger gekreuzt. Zuletzt war das Team aus Limburg zur Vorbereitung auf die Saison 2018/ 2019 in Ratingen, damals siegten die Ice Aliens mit 6:4. Dabei ließen beide Teams durch Boxeinlagen erkennen, dass sie die Begegnung nicht auf die leichte Schulter nahmen. Die Fans der Ice Aliens dürfen sich also wieder auf eine spannende Vorbereitung freuen. Folgende Termine wurden vereinbart:

22.09.2023 | 20.00 Uhr | Ice Aliens – Snackpoint Eaters

24.09.2023 | 19.00 Uhr | Snackpoint Eaters – Ice Aliens

Chef-Trainer Frank Gentges ist mit diesem Gegner in der Vorbereitung sehr zufrieden: „Es freut mich, dass wir mit den Snackpoint Eaters zwei Vorbereitungsspiele abschließen konnten. Die Mannschaft ist aktuell die Nr.3 in den Niederlanden und spielt in der BeNe-League eine gute Rolle. Für uns ist das ein starker Gegner und eine entsprechende Standortbestimmung kurz vor Beginn der Meisterschaft.“

