Red Bulls verlieren in Asiago mit 2:4

Asiago. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag im Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen Migross Supermercati Asiago Hockey mit 2:4 und rutschte damit wieder auf den zweiten Tabellenplatz zurück.

Die Red Bulls fanden nur schwer zu ihrem gewohnten Spiel, lagen zur zweiten Pause bereits mit 1:4 zurück und konnten auch mit einem druckvollen Schlussdrittel nur noch verkürzen. Die Salzburger Tore besorgten Florian Baltram und Peter Schneider. Der HCB Südtirol Alperia, der heute gegen Ljubljana klar gewann, übernimmt wieder die Tabellenführung.

Die Red Bulls (ohne Troy Bourke, Nicolai Meyer, Ty Loney, Dennis Robertson und Andrew MacWilliam) taten sich anfangs schwer, ins Spiel zu kommen. Asiago spielte unerschrocken nach vorn und schoss, wann immer es sich anbot. Zuerst noch harmlos, aber die Schüsse wurden besser. Und dann war die Scheibe drin im Salzburger Tor (10.), Goalie Atte Tolvanen hatte null Sicht bei dem Distanzschuss von Mark Simpson, der vorm Tor von Randal Gazzola noch abgefälscht wurde. Danach drehten die Red Bulls mehr auf und wurden nun auch gefährlich, bei einigen Rebounds kamen sie aber noch zu spät. In der 17. Minute vereitelte Atte Tolvanen eine Großchance nach Alleingang von Luke Moncada. Nach 20 Minuten führten die Hausherren mit 1:0 aufgrund der besseren ersten zehn Minuten.

Doch kurz nach Wiederaufnahme des Spiels legten wieder die Hausherren vor, und das gleich doppelt. Nach 24 Minuten sahen sich die Red Bulls plötzlich mit 0:3 im Rückstand nach Toren von Giordano Finoro (22.) und Luke Moncada (25.). Zum Glück netzte nur eine Minute später Florian Baltram mit einem schönen Schuss ins kurze Kreuzeck zum ersten Salzburger Treffer ein (26.) und reduzierte damit den Abstand schnell auf 2 Tore. Die Red Bulls waren danach deutlich im Vorteil, aber Asiagos starker Torhüter Justin Fazio fing jede Chance weg. Und dann traf Giordano Finoro im Powerplay (39.) klassisch auf einen Rebound und stellte zur zweiten Pause den alten 3-Tore-Vorsprung der Hausherren wieder her.

Im Schlussdrittel legten die Red Bulls einen geradezu stürmischen Start hin und erzeugten zunächst viel Gefahr vor dem Tor. Aber die Angriffe liefen sich immer wieder fest und nach und nach wurde aus dem Spiel wieder ein Auf und Ab. Echte Chancen waren jetzt selten, viele Angriffe verloren sich in Zweikämpfen oder in der dicht stehenden italienischen Abwehr. In der 56. Minute gelang Peter Schneider – die Red Bulls waren früh mit sechs Feldspielern unterwegs – der zweite Treffer aus einem Rebound. Mehr ging aber nicht, die Red Bulls mussten sich schließlich mit 2:4 geschlagen geben und unterlagen damit erstmals gegen den Liga-Neuling aus Asiago.

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane „Wir haben es nicht geschafft, uns nach der Liga-Pause mental wieder schnell genug auf das Spiel einzustellen. Asiago hat seine Chancen gut genutzt mit Rebound- und Tip-in-Goals und wir konnten unsere guten Möglichkeiten nicht oft genug verwerten. Das war der Unterschied heute.“

win2day ICE Hockey League

Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Tore:

1:0 | 09:31 | Randal Gazzola

2:0 | 21:02 | Giordano Finoro

3:0 | 24:01 | Luke Moncada

3:1 | 25:08 | Florian Baltram

4:1 | 38:07 | Giordano Finoro | PP

4:2 | 55:44 | Peter Schneider

Zuschauer: 1.451

