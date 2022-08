Red Bulls Salute in lockerer AtmosphÃ¤re erÃ¶ffnet

Kitzbühel. (PM EC RBS) Es ist schöne Tradition beim Red Bulls Salute, dem internationalen Einladungsturnier des EC Red Bull Salzburg und Red Bull München,...

Diesmal hat sich die europäische Eishockey-Elite im Kitzbüheler Schlosshotel Lebenberg getroffen und noch einmal die entspannte Atmosphäre genossen, bevor ab morgen die Schläger gekreuzt werden.

Christian Winkler, als Managing Director Sports Red Bull Eishockey für beide Clubs aus Salzburg und München verantwortlich, meinte zur Eröffnung: „Nach zwei schwierigen Jahren freuen wir uns, nach und nach zur gewohnten Routine zurückzukehren und zu zeigen, was unseren großartigen Sport ausmacht. Wir freuen uns auf die Fans im Sportpark Kitzbühel und ein starkes Turnier. Mein Dank geht noch einmal an unsere Partner in Kitzbühel – Kitzbühel Tourismus, Bergbahn AG Kitzbühel und der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel –, ohne die das Turnier nicht möglich wäre.“

Volker Zeh, Präsident des EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel: „Wir sind sehr stolz, so starke Teams beim Red Bulls Salute in unserem Sportpark Kitzbühel begrüßen zu können und wünschen allen ein starkes Turnier sowie ein paar unvergessliche Momente hier in den schönen Tiroler Bergen.“

Ab morgen, Samstag, steht dann der Sport im Vordergrund. Red Bull München eröffnet das Turnier im ersten Halbfinalspiel gegen Mountfield HK (17:00 Uhr). Anschließend (20:30 Uhr) trifft der EC Red Bull Salzburg im zweiten Halbfinalspiel auf den EV Zug.

Tickets für die Spiele sind noch erhältlich; entweder online über den Ticketshop des EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel oder an der Tageskasse im Sportpark Kitzbühel.

Red Bulls Salute | Spielplan & Infos

Sa, 14.08.21 | HF 1: Red Bull München – Mountfield HK | 17:00 Uhr

Sa, 14.08.21 | HF 2: EC Red Bull Salzburg – EV Zug | 20:30 Uhr

So, 15.08.21 | Kl. Finale: Verlierer HF1 – Verlierer HF2 | 15:00 Uhr

So, 15.08.21 | Finale: Gewinner HF1 – Gewinner HF2 | 19:00 Uhr