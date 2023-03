Red Bull Hockey Juniors sichern sich Einzug ins Halbfinale

Neumarkt. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors holen sich den vierten Sieg in der Playoff-Viertelfinalserie der Alps Hockey League gegen die Hockey...

Neumarkt. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors holen sich den vierten Sieg in der Playoff-Viertelfinalserie der Alps Hockey League gegen die Hockey Unterland Cavaliers und sichern sich somit zum ersten Mal in der Clubgeschichte den Einzug ins Halbfinale.

Nach einem Rückstand von 3 Toren, kämpften die Juniors (ohne Nikolaus Heigl, Oskar Maier, Luca Auer und Aljaž Predan, die in der win2day ICE Hockey League spielten) um jeden Zentimeter und konnten in der Overtime das Spiel mit 3:4 für sich entscheiden.

Das Spiel startete auf Augenhöhe, jedoch fanden beide Teams nicht den Abschluss. Den ersten Treffer des Abends leitete Unterland ein: Nachdem die Juniors in Unterzahl am Torhüter der Südtiroler scheiterten, konnte Unterland Stürmer Florian Wieser dies nutzen und bei einem schnellen 3 gegen 1 Konter (14.) den Juniors Torhüter Thomas Pfarrmaier bezwingen. Die Juniors erspielten sich daraufhin gute Chancen, mussten jedoch mit einem Rückstand von 1:0 in die Kabine.

Im zweiten Drittel kam Unterland von Anfang an besser ins Spiel und erspielte sich durch zwei schnelle Tore (22., 26.) einen Vorsprung von 3:0. Dies ließ die Juniors jedoch erwachen: Quirin Bader traf nach Zuspiel von Thomas Heigl in der 29. Spielminute. Nur 3 Spielminuten später (32.) war es nun Thomas Heigl selbst, der auf 3:2 erhöhte und somit die Juniors wieder zurück ins Spiel brachte. Das Spiel nahm wieder an fahrt auf und beide Teams kämpften um jeden Zentimeter.

Diese Energie nahmen die Red Bull Hockey Juniors in den Schlussabschnitt mit. Das Team von Head Coach Teemu Levijoki drückte, konnte aber Unterland Torhüter Simone Peiti vorerst nicht bezwingen. Auch ein Unterzahlspiel spielten die Juniors bravourös – nicht zuletzt durch gute Paraden von Juniors Torhüter Thomas Pfarrmaier – herunter. Es dauerte bis zur 51. Spielminute, als im Überzahlspiel abermals Thomas Heigl traf und somit die Juniors wieder auf Gleichstand mit den Hockey Unterland Cavaliers brachte. Die abschließenden Spielminuten blieben hart, jedoch ohne Treffer. So musste das Spiel in Neumarkt abermals in der Verlängerung entschieden werden. Diese konnten die Red Bull Hockey Juniors nach 2 Minuten und 41 Sekunden durch Philipp Wimmer (63.) für sich entscheiden. Die Red Bull Hockey Juniors ziehen ohne Viertelfinal-Niederlage mit vier Siegen zum ersten Mal in der Clubgeschichte ins Halbfinale ein. Dort steigt die erste Begegnung am 23. März in Salzburg, der Gegner steht noch nicht fest.

Head Coach Teemu Levijoki „Vier Spieler aus unserem Team sind heute in die Kampfmannschaft hochgezogen worden. Wir mussten somit die Aufstellung umstellen, aber das hat uns nicht aufgehalten! Wir waren drei Tore im Rückstand und selbst da haben wir nicht aufgehört zu kämpfen. Das zeigt einfach den Charakter der Mannschaft und darauf bin ich wirklich stolz! Jetzt heißt es kurz durchschnaufen und den Fokus auf das Halbfinale zu richten.“

Alps Hockey League | Playoff Viertelfinale | Spiel 4

Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 3:4 (1:0, 2:2, 0:1) OT

Tore:

1:0 | 13:31 | Florian Wieser | PP

2:0 | 21:32 | Santeri Haarala

3:0 | 25:21 | Santeri Haarala

3:1 | 28:18 | Quirin Bader

3:2 | 31:30 | Thomas Heigl

3:3 | 50:38 | Thomas Heigl | PP

3:4 | 62:41 | Philipp Wimmer | OT

Red Bull Hockey Juniors | Playoff Viertelfinale | RBJ 4:0 HCU

1 | Mo, 06.03.23 | 20:30 | Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 5:0

2 | Do 09.03.23 | 20:30 | Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 4:5 OT

3 | Sa, 11.03.23 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 10:4

4 | Di, 14.03,23 | 20:30 | Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 3:4 OT

