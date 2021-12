Rassistisches Verhalten: ICEHL zieht zwei Spieler von HK SZ Olimpija fÃ¼r zehn Spiele plus Geldstrafe aus dem Verkehr

Wien. (PM ICEHL / Olimpija) Tadej Cimzar und Miha Zajc von HK SZ Olimpija sind wegen rassistischer Gestenim Auswärtsspiel gegen den EC Grand Immo...

Wien. (PM ICEHL / Olimpija) Tadej Cimzar und Miha Zajc von HK SZ Olimpija sind wegen rassistischer Gestenim Auswärtsspiel gegen den EC Grand Immo VSV am 28. Dezember sanktioniert worden.

Die Rechtkommission der bet-at-home ICE Hockey League hat nach Durchsicht der vorliegenden Beweismittel gemäß den Disziplinarmaßnahmen Teil B, Nr. 2, 40 und 130 jeweils eine unbedingte Sperre für zehn Pflichtspiele sowie eine Geldstrafe in Höhe von jeweils EUR 3.000,00 ausgesprochen.

Die bet-at-home ICE Hockey League hat mit #UnitedByPassion eine klare Haltung eingenommen, die Respekt, Toleranz, Fairness und Teamgeist – sowohl am als auch abseits des Eises – in den Vordergrund rückt. Rassistisches Verhalten ist in jeglicher Hinsicht inakzeptabel und nicht tolerierbar.

Miha Butara, Präsident von HK SŽ Olimpija erklärte via Pressemitteilung zu dem Vorfall: „Nachdem wir zusätzliche Videos und Erklärungen an die Liga eingereicht haben, respektieren wir die Entscheidung der Ligaleitung bezüglich unserer beiden Spieler. Wir werden auch entsprechende Disziplinarverfahren im Club durchführen. Wir haben mit den Spielern gesprochen. Beide bedauern das rücksichtslose Ereignis, da ihre Geste nicht als Interpretation gedacht war. Wir entschuldigen uns aufrichtig beim EC VSV Club, insbesondere dem Spieler Derek Joslin. Wie wir bereits gesagt haben, tolerieren wir Rassismus im Verein null und bauen unsere Beziehungen auf gegenseitigem Respekt auf.”