Die EBEL ist endgÃ¼ltig Geschichte! Liga beginnt eine neue Ã„ra unter dem Namen bet at home Ice Hockey League

Wien. (PM Ice Hockey League) Die neu Identität der landesübergreifenden Eishockey-Liga wurde am Samstag enthüllt. Unter dem Namen “ bet at home Ice Hockey League“ bricht eine neue Ära an.

Neben dem neuen namen wurde das neue Logo in Form eines sechseckigen Eiskristalls veröffentlicht, welcher sich stringent durch die neugeschaffene Corporate Identity zieht. Ab 25. September soll die neue Saison beginnen.

Im Rahmen einer Live-Übertragung mit den beiden TV-Partnern Sky Sport Austria und PULS 24 wurde die neue ICE-Identität der internationalen Eishockey-Liga stolz von Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger präsentiert und das geplante Startdatum der neuen Saison bekanntgegeben.

„Wir haben uns in den letzten Jahren als europäische Top-Liga etabliert. Es war unsere oberste Prämisse unser internationales Premium-Produkt durch eine neue Marke und ein neues Erscheinungsbild äußerlich adäquat zu präsentieren. Der Relaunch geht über ein neues Logo und neue Werbemittel hinaus. Die Marke ICE beeinflusst die gesamte Identität, hinter der wir geschlossen als Liga, Vereine und Partner stehen. Wir freuen uns bereits auf den geplanten Saisonstart am 25. September. Die jüngsten positiven Signale der Regierung und die damit verbundenen Lockerungen bestärken uns in unseren Planungs- und Vorbereitungsarbeiten“, so bet-at-home ICE Hockey League-Geschäftsführer Christian Feichtinger.

Dachmarkenname Ice

Der neue Dachmarkenname lautet ICE. Der Name ist Programm. Wasser gefriert zu 6-eckigen Eiskristallen – jede Ecke des Eiskristalls stellt eine wichtige Säule der Dachmarke ICE dar: Internationalität, Stabilität, Entwicklung, Sportlichkeit, sowie europäisches und digitales Premium-Produkt. Darüber hinaus bildet ICE nicht nur das Akronym für den Einzugsbereich – International Central European – sondern unterstreicht das verbindende Element für unseren Sport.

bet at home Ice Hockey League

Ab der 21. Saison nach der Liga-Neugründung wird unter dem Namen bet-at-home ICE Hockey League gespielt. Wie bereits verlautbart, trafen der Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming und die Liga eine Vereinbarung für die kommenden drei Saisonen mit einer Option auf zwei weitere Spielzeiten. Die bet-at-home ICE Hockey League umfasst derzeit 11 Teilnehmer aus vier verschiedenen Ländern.

„Als Namensponsor der Liga gelingt es uns die Marke bet-at-home deutlich von der Masse der Werbebotschaften abzuheben, zu den Fans durchzudringen und damit die Sportart Eishockey österreichweit zu besetzen. Wir ersuchen alle Beteiligten und insbesondere die Medien den neuen Liganamen entsprechend zu transportieren und freuen uns darauf den Eishockeysport nachhaltig unterstützen und gemeinsam weiterentwickeln zu können“, erklärt Claus Retschitzegger, Unternehmenssprecher von bet-at-home.

Neues Corporate Design

Neben dem neuen Namen ist die sichtbarste Veränderung das neue Logo und Designsystem, das einen modernen Look widerspiegelt und ein visuell einheitliches und integratives Dach bietet. Das Logo selbst ist passend zum Dachmarkennamen ICE ein 6-eckiger Kristall. Auch die einzelnen Buchstaben innerhalb des Kristalls sind aus sechs Ecken geformt, die jeweils auf die sechs Markeneigenschaften hindeuten.

Neuer Markenclaim – „United by Passion“

Das verbindende Element aller Stakeholder – Liga, Klubs, Partner, Fans – ist die Leidenschaft. Eishockey verbindet – trotz der Rivalität am Eis, wird von der Hockey-Familie dieselbe Leidenschaft geteilt und gelebt. Dies wird durch den neuen Claim „united by passion“ verdeutlicht, der auch als zentraler Liga-Hashtag fungiert #unitedbypassion .

Neue Website und Kanäle der bet at home Ice Hockey League

Abgerundet wird der Marken-Relaunch durch die neue Website http://ice.hockey, die seit Samstag online ist und an das Look & Feel der neuen Identität angepasst wurde.