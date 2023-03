Playoffs – Start in die geilste Zeit des Jahres -Achtelfinale SCR vs Crocodiles Hamburg

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag um 20 Uhr ist es endlich soweit, das Playoff Achtelfinale beginnt für die Weiß-Blauen mit dem Heimspiel gegen den...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag um 20 Uhr ist es endlich soweit, das Playoff Achtelfinale beginnt für die Weiß-Blauen mit dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften der Oberliga Nord, den Crocodiles Hamburg.

Es liegt schon ein paar Jahre zurück, da trafen tatsächlich beide Clubs schonmal aufeinander. Zwischen 1998 und dem Jahr 2000 gab es bereits sechs Begegnungen, danach spielten die Clubs wieder in verschiedenen Ligen.

Die Hamburg Crocodiles sind mit gerade einmal 33 Jahren auf den „Schuppen“ ein noch ein relativ junger Verein. 1990 wurde die Eishockeyabteilung des Farmenser Turnverein Hamburg als „FTV Crocodiles“ und direkter Nachfolger des 1. EHC Hamburg gegründet. Der Club nahm 1990 in der Landesliga den Spielbetrieb auf. Innerhalb von nur sieben Jahren stiegen die Hamburger bis in die 1. Liga Nord auf und qualifizierten sich 1998 für die neugegründete „Bundesliga“. In dieser Saison 98/99 kreuzten die Norddeutschen auch zweimal mit dem SC Riessersee die Schläger. Die Bundesliga wurde ab der darauffolgenden Saison in die 2. Bundesliga umbenannt und es kam zu weiteren vier Punktspielen zwischen beiden Clubs. Der SC Riessersee gewann insgesamt zwei dieser Begegnungen. Die Verantwortlichen der Crocodiles versuchten, die freigewordene DEL Lizenz von den Starbulls Rosenheim zu kaufen, das Vorhaben scheiterte aber und im Sommer 2000 erfolgte dann der Absturz bis hinunter in die Verbandsliga. Danach waren die Crocodiles bis 2010 nur noch in unteren Ligen zu finden und fanden erst 2010 den Weg zurück in die Oberliga und sind seitdem in der dritthöchsten Spielklasse beheimatet. Zu den aktuellen Top-Performern der Crocodiles zählen Dominik Lascheit, der im Nachwuchs der Eisbären Berlin ausgebildet wurde und der mittlerweile 35jährige Kanadier Harrison Reed. Reed spielte u.a. in der nordamerikanischen AHL und ECHL, war in der DEL2 Saison 2013/14 der Toptorjäger und Topscorer der gesamten Liga.

Ein paar Zahlen und Fakten rund um die Crocodiles: 234 erzielten Toren stehen 173 Gegentreffer gegenüber. Aus 56 Begegnungen gingen sie 31 mal als Sieger vom Eis. Zudem waren die Hanseaten das beste Überzahlteam der Oberliga Nord mit 26.8% Erfolgsquote. Der Zuschauerschnitt lag bei 1106 pro Heimspiel.

Beim SC Riessersee laufen die Vorbereitungen für die Achtelfinalbegegnungen auf Hochtouren. Sam Verelst, der sich im Auswärtsspiel am 27. Januar in Memmingen verletzt hat, ist ins Training zurückgekehrt, ein Einsatz gegen sein Ex-Club ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch fraglich. Gleiches gilt für Aziz Ehliz, der zuletzt am 29. Januar im Einsatz war. Er ist zwar wieder im Training, aber ob es für einen Einsatz am Freitag reicht ist ebenfalls noch nicht abzusehen.

„Endlich wieder Playoff Eishockey in unserem Stadion, wir sind alle schon heiß und können es nicht mehr erwarten! Wir haben unsere Hausaufgaben im Vorfeld bereits gemacht und die nötigen Unterlagen für die DEL2 eingereicht. Vielen Dank an dieser Stelle an Christian und Markus Schwinghammer von der Firma tproneth, die uns bei der DEL2-Bürgschaft unterstützt haben. Es ist nun wie vor dem Start eines Rennens, alle wollen nur noch los. Mein Appell an unsere Fans, feuert unsere Jungs von der ersten Minute an, mit Euch hinter der Mannschaft können wir alles schaffen. Packmas gemeinsam“ so Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

Tickets für die Heimspiele gegen Hamburg können über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 vorab bestellt werden. Die Abendkasse hat jeweils zwei Stunden (um 18 Uhr) vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

