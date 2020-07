Pietro muss in die Overtime! Der 22-jÃ¤hrige Eishockeyspieler ist weiterhin auf der Suche nach seinem Lebensretter

Tübingen / Ottobrunn. (PM ERSCO) Der 22-jährige Pietro aus Hohenbrunn sucht weiterhin einen passenden Spender für seine zweite Stammzelltransplantation. Seine Familie und Mannschaftskameraden vom...

Tübingen / Ottobrunn. (PM ERSCO) Der 22-jährige Pietro aus Hohenbrunn sucht weiterhin einen passenden Spender für seine zweite Stammzelltransplantation. Seine Familie und Mannschaftskameraden vom ERSC Ottobrunn haben schon viel bewegt, um Pietro zu helfen.

Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich weiterhin über www.dkms.de/pietro ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter für Pietro oder anderePatienten werden.

Obwohl Pietro in den letzten Wochen viel Zeit im Krankenhaus verbracht hat, hat er seine positive Einstellung und seinen Lebensmut nie verloren. Selbst im Krankenhaus hat Pietro, der seit seiner Kindheit beim ERSC Ottobrunn als Eishockeyspieler aktiv ist, seine Sportsachen dabei, um auf dem Fahrrad im Krankenhaus weiterhin aktiv zu bleiben. Vor Kurzem hat der 22-Jährige sogar eine Prüfung aus dem Krankenhausbett geschrieben und diese mit einer sehr guten Note bestanden.

Seine Familie, seine Freunde und der Verein unterstützen Pietro, wo sie nur können. Die Jugendlichen des Vereins haben in Ottobrunn und Umgebung jeden Haushalt mit Flugblättern versorgt, um auf das Schicksal von Pietro aufmerksam zu machen. Zur großen Freude des Vereins, steht auch die gesamte Eishockey-Gemeinde in dieser schweren Zeit zusammen. So haben der Verband, die DEL und die DEL2 sowie viele andere Profivereine und Spieler den Aufruf für Pietro auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt. Trotzdem kann ihm nur eine erneute Stammzellspende das Leben retten. Über die gemeinsam organisierte Online-Aktion haben sich bereits über 600 Menschen ein Registrierungsset nach Hause bestellt. Doch nur, wer auch sein Set zurückschickt, kann als potenzieller Spender gefunden werden.

Herr Dr. Kulzer und Herr Wicker aus Ottobrunn haben bereits Stammzellen gespendet und würden es jederzeit wieder machen. Herr Wicker weiß noch genau, wie er sich in dem Moment gefühlt hat als klar war, dass er als Spender infrage kommt: „Das machte mich sehr glücklich, stolz und hoffnungsvoll. Es fühlte sich einfach nur richtig an.“ Herr Wicker hat mittels Knochenmarkentnahme für „seinen“ Patienten Stammzellen gespendet. Bei Herrn Dr. Kulzer wurde die periphere Stammzellentnahme angewandt. „Es ist ein tolles Gefühl, jemandem mit so einem kleinen Aufwand das Leben zu retten. Die Spende selbst war problemlos für mich, am Abend war ich doch relativ erschöpft – aber glücklich!“, so Herr Dr. Kulzer über seine Spende. „Alleine um einem Menschen Hoffnung auf ein neues, gesundes Leben geben zu können, würde ich jederzeit wieder spenden“, betont Herr Wicker.

Wer noch nicht registriert ist, kann sich über den folgenden Link direkt ein Set nach Hause bestellen:

www.dkms.de/pietro

Doch auch wer bereits registriert ist, kann für Pietro und andere Patienten noch mehr bewegen, indem der Link weiterverbreitet wird und die eigene Reichweite genutzt wird, um zur Registrierung aufzurufen.

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, ist auch finanzielle Unterstützung nötig. Jeder Euro zählt!

DKMS SPENDENKONTO

IBAN DE64641500200000255556

Verwendungszweck: Pietro

Über die DKMS

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Gemeinsam haben wir über 10 Millionen Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender.

Weitere Einblicke in die Arbeit der DKMS und den Kampf gegen Blutkrebs gibt es auf unserem Corporate Blog

dkms-insights.de.

Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite dkms.de.