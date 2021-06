Passauer Saisonvorbereitung steht! Donau Pokal als Highlight der Vorbereitung

Passau. (PM Black Hawks) Die Saisonvorbereitung der Passau Black Hawks steht! Insgesamt sieben Spiele werden die Dreiflüsse Städter vor dem Start in die Oberliga...

Passau. (PM Black Hawks) Die Saisonvorbereitung der Passau Black Hawks steht! Insgesamt sieben Spiele werden die Dreiflüsse Städter vor dem Start in die Oberliga Saison 2021/22 absolvieren.

Trainer Ales Kreuzer bittet seine Mannen nach einem harten Sommertraining Anfang September aus das gefrorene Nass! „Den Grundstein für eine erfolgreiche Saison müssen wir bereits im Sommer legen! Nur wer da hart arbeitet kann gut vorbereitet in die Saison starten“. weiß der Black Hawks Coach. Dazu hoffen die Verantwortlichen mit einer guten und unter ärztlicher Aufsicht gestalteten Vorbereitung in der neuen Saison das Verletzungspech hinter sich zu lassen.

Die Zuschauer dürfen sich derweil auf ein abwechslungsreiches und spannendes Programm in der Saisonvorbereitung freuen. Gemeinsam mit den Vereinen aus Regensburg und Deggendorf wurde der Donau Pokal wieder ins Leben gerufen. „Das sind dann schon Spiele mit Wettkampf Charakter! Da freuen wir uns drauf. Schließlich gibt es so früh in der Saison schon einen Pokal zu gewinnen“.

Saisonvorbereitung der Passau Black Hawks:

17.09. – 20:00 Uhr: Erding Gladiators – Passau Black Hawks

19.09. – 18:30 Uhr: Donau Pokal: Passau – Eisbären Regensburg

24.09. – 20:00 Uhr: Donau Pokal: Passau – Deggendorfer SC

26.09. – 18:30 Uhr: Passau – Erding Gladiators

29.09. – 20:00 Uhr: Donau Pokal: Deggendorfer SC – Passau

01.10. – 20:00 Uhr : Blue Devils Weiden – Passau

03.10. – 18:00 Uhr: Donau Pokal: Eisbären Regensburg – Passau

Kader – Oberliga Saison 2021/22:

Tor: Raphael Fössinger, Menno Bergmeister, Nico Pertuch (FL)

Verteidigung: Manuel Malzer, Lukas Stettmer, Florian Lehner, Aron Schwarz, Marcel Pfänder, Fabian Belendir (FL)

Angriff: Jeff Smith (TK), Anders Poulsen (TK), Michael Franz, Jonas Franz, Elias Rott, Levin Vöst, Niklas Pill, Lukas Brummer, Sergej Janzen, Moritz Serikow (FL),