Olten: Saisonabschlussfeier am Samstag, 1. April +++ Umfassendes Kader-Update

Olten. (PM EHCO) Seit über einer Woche ist die Saison des EHC Olten beendet. Wir blicken morgen Samstag, 1. April noch einmal auf die Spielzeit 2022/23 zurück und verabschieden uns von jenen Spielern, die den EHCO verlassen werden.

Die traditionelle Saisonabschlussfeier findet wie im Vorjahr auf dem Aussenfeld beim Stadion Kleinholz statt. Am Samstag, 1. April werden wir ab 14.00 Uhr gemeinsam mit unseren Fans noch einmal auf die vergangene Saison zurückblicken. Auf dem Programm stehen folgende Punkte:

• Präsentation der Nachwuchsteams mit einigen Interviews

• Podiumsgespräch mit Lars Leuenberger und Marc Grieder

• Versteigerung der Norquain-Uhren, die während der Saison von Garry Nunn und Dominic Nyffeler getragen wurden

• Verabschiedung der Spieler, die den EHCO verlassen werden

• Nach dem offiziellen Teil: Autogrammstunde mit den Spielern der 1. Mannschaft.

Die Buvetten neben dem Aussenfeld werden geöffnet sein. Wir freuen uns auf viele Fans beim Abschluss der Saison 2022/23.

Bereits am Mittwoch hat der EHC Olten über die Vertragsverlängerungen von Giacomo Dal Pian und Cédric Hächler sowie über die Verpflichtung von fünf neuen Spielern informiert. Wer die Meldung verpasst hat, kann sie hier nachlesen.

Spannende Neuigkeiten gibt es für die Golf-Spieler unter unseren Fans und Partnern: In Zusammenarbeit mit dem Golfclub Fricktal präsentiert der EHC Olten die Turnierserie «Feierabendturnier presented by EHC OLTEN». Der EHC Olten stellt jeder Golferin und jedem Golfer, der beim 9-Loch-Feierabendturnier 20 Netto-Punkte erzielt, zwei Sitzplatz-Tickets für ein Heimspiel in der Saison 2023/24 zur Verfügung (exklusiv Playoffs). Das erste Turnier hat bereits stattgefunden und war ein voller Erfolg. Weitere Infos zur Turnierserie und den Terminen gibt es hier.

