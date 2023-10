Ã–sterreich erhÃ¤lt Zuschlag fÃ¼r Damen WM Division IA 2024

Artikel anhören Wien. (PM ÖEHV) Nachdem China, das sich ursprünglich die Austragungsrechte für die WM Division IA auf drei Jahre (2023, 2024, 2025) gesichert...

Artikel anhören Artikel anhören

Wien. (PM ÖEHV) Nachdem China, das sich ursprünglich die Austragungsrechte für die WM Division IA auf drei Jahre (2023, 2024, 2025) gesichert hatte, im heurigen Sommer den Aufstieg in die Top Division schaffte, bekam die Bewerbung des ÖEHV beim IIHF Kongress in Portugal den Zuschlag für 2024.

Österreich ist damit Gastgeber der 2024 IIHF Ice Hockey Women´s World Championship Division I, Group A von 21. – 27. April 2024.

Der erste Jubel ist bereits erlaubt: Österreich richtet die Damen WM Division IA im April 2024 aus – Copyright: Wolfgang Handler (Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie in unserer Datenbank – Link und Passwort befinden sich am Ende der Presseaussendung)

“Es war und ist unser erklärtes Ziel, regelmäßig Gastgeber von IIHF-Weltmeisterschaften zu sein. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Damen-WM nach Österreich zu holen. Damit wollen wir zusätzliche Impulse für das Dameneishockey in Österreich schaffen“, so Yasmin Stepina, ÖEHV-Vizepräsidentin für Damen, Parasport und Sportmedizin.

Bei der WM 2023 in Shenzhen (CHN), die aufgrund der im Frühjahr noch bestandenen Reisebeschränkungen und Testanforderungen in Zusammenhang mit COVID19 vom April in den August verlegt wurde, holten sich die Gastgeberinnen den Titel und stiegen, gemeinsam mit Dänemark, in die Top Division auf. Österreich belegte knapp dahinter Rang 3.

Ursprünglich hätte die WM Division IA auch im kommenden Jahr sowie 2025 im Land der aufgehenden Sonne stattfinden sollen. Der Aufstieg der Chinesinnen machte eine Neuvergabe für 2024 notwendig. Beim ÖEHV zögerte man nicht eine Sekunde, um sich für den Event zu bewerben. Im Rahmen des aktuell in Portugal stattfindenden IIHF-Kongress erhielt man schließlich den Zuschlag.

„Mit der Austragung der WM Division IA trägt man der Entwicklung des Dameneishockeys in Österreich Rechnung, das sich nicht zuletzt dank Kooperationen von Damen-Vereinen mit Teams aus der win2day ICE Hockey League und der immer größeren Aufmerksamkeit hierzulande wie auch international, steigender Beliebtheit erfreut. Die Zusammenarbeit mit ÖEHV-Hauptsponsor win2day ist die Basis für eine gemeinsame positive Weiterentwicklung in allen Bereichen des österreichischen Eishockeys“, erklärt ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.

Die WM wird von 21. – 27. April ausgetragen. Spielort ist noch offen. Dieser, sowie der Spielplan und alle weiteren Infos zu Tickets, Medienakkreditierungen, etc. folgt in den kommenden Wochen.

5262 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten