Nur ein Punkt fÃ¼r die Haie gegen Laibach!

Innsbruck. (PM Haie) Wie schon gegen Lukko Rauma komme die Haie auch gegen Olimpija nach einem 0:2 zurück, verlieren aber nach Penaltyschießen.

Die Haie hatten sich gegen Olimpija viel vorgenommen, das 2:2 gegen Lukko Rauma in der Champions Hockey League sorgte zudem für eine Portion Selbstvertrauen, am Ende wurde es aber „nur“ ein Punkt. Immerhin konnten die Haie, wie schon am Dienstag gegen Lukko, ein 0:2 aufholen.

Die ersten zehn Minuten standen ganz im Zeichen des Abtastens, die besseren Möglichkeiten hatten die Drachen aus Laibach, Goalie Evan Buitenhuis musste zwei Mal sein ganzes Können aufbieten. Danach hatten die Haie doppelt Pech. Zuerst traf Kevin Roy im Powerplay nur die Innenstange, wenig später ginge die Gäste glücklich in Führung. Nach einem Schuss von Dodero traf der Abpraller Lukas Bär so unglücklich, dass die Scheibe im Haie-Tor landete. Weil Corey Mackin kurz vor Drittelende ebenfalls nur die Stange traf, ging es mit 0:1 zum ersten Mal in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt hatten die Haie dann, zumindest was die Schussstatistik betraf, ein Übergewicht. Die zeigte ein 18:3 für die Tiroler. Dennoch reichte es nur zu einem Treffer durch Brady Shaw (36.). Zu diesem Zeitpunkt stand es aber bereits 0:2 für die Gäste, weil Trevor Gooch eine Unordnung in der Haie-Defense bei einem Konter ausnutzte.

Im Schlussabschnitt konnten die Haie die Partie zwischenzeitlich wieder auf 0 stellen – Senna Peeters traf nach schönem Zuspiel von Adam Rockwood zum vielumjubelten 2:2 (45.). Die anschließende kurze Druckphase der Haie brachte nichts ein, beide Teams hatten in weiterer Folge noch die eine oder andere Möglichkeit auf die Entscheidung, Tore fielen aber keine mehr.

Auch die Overtime brachte keine Entscheidung, so ging es ins Penaltyschießen. Dort hatten die Drachen das bessere Ende für sich und holten sich den Extrapunkt.

Bereits morgen haben die Haie die Möglichkeit im Spiel gegen Graz wieder einiges gutzumachen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HK SZ Olimpija 2:3/SO (0:1,1:1,1:0)

Tore: Shaw (36.), Peeters (45.) bzw. Dodero (15.), Gooch (24.), Zajc (entscheidender Penalty)

