win2day ICE Hockey League: Brady Shaw ist MVP!

Innsbruck. (PM Haie) HC TIWAG Innsbruck-Stürmer Brady Shaw ist zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der Regular Season der win2day ICE Hockey League gewählt worden.

Riesenauszeichnung für HCI-Stürmer Brady Shaw, aber auch für das gesamte Team, den Staff und die ganze Organisation des HC TIWAG Innsbruck. Shaw ist von den Fachjournalisten der Liga zum MVP der Regular Season, also zum wertvollsten Spieler des Grunddurchgangs in der win2day ICE Hockey League gewählt worden. Zum ersten Mal in der Geschichte gewinnt ein Spieler des HCI diese Auszeichnung, und damit die „Ron Kennedy Trophy“, benannt nach einem ganz Großen unseres Sports. Kennedy prägte als Spieler und Trainer das Eishockey in Österreich, und war auch in Innsbruck tätig.

Brady Shaw gewann die Wahl überlegen vor seinem Teamkollegen Adam Helewka und VSV-Crack Nick Mattinen. Max Zimmer (Caps) und Allan McShane (Asiago) landeten auf den Plätzen vier und fünf.

Der 30-jährige Kanadier hat in seiner ersten Saison in Tirol voll eingeschlagen, und ist auf Anhieb Führungsspieler und Publikumsliebling im Haifischbecken geworden. Shaw steht mit 69 Punkten (26G/43A) an der Spitze der Scorerwertung, hat auch die meisten Assists zu Buche stehen.

Die ganze Haie-Familie gratuliert Brady zu dieser sensationellen Auszeichnung.

Brady Shaw: „Das ist ganz speziell für mich. Ich kann mich nur bei allen in der Organisation, bei allen Mitspielern, Coaches, Betreuern, Verantwortlichen und Fans bedanken. Eishockey ist ein Teamsport. Mein Erfolg ist der des Teams. Deshalb widme ich den Award auch allen im Verein. Jetzt ist es Zeit nach vorne zu blicken, um noch stärkere Playoffs zu spielen.“

Haie dominieren Offensiv-Stats

Neben Brady Shaw als MVP, besten Scorer und Assistgeber ragt offensiv Adam Helewka als bester Torschütze der Liga heraus. Helewka hat mit 28 Volltreffern zwar gleich viele Tore erzielt wie Max Zimmer (Caps) und Giordano Finoro (Asiago), allerdings im Vergleich die wenigsten Spiele bestritten. In der Torschützenliste stellt der HCI gleich vier Spieler (Adam Helewka, Brady Shaw, Tyler Coulter, Daniel Leavens) in den Top 10.

Die Haie stehen in dieser Saison für pure Offensivpower. Die Tiroler haben mit 186 Toren die meisten der Liga erzielt, sind dass effizienteste Team, und stellen mit 27,63% Erfolgsquote das stärkste Powerplay.

