NÃ¼rnberg Ice Tigers und die NCP engineering GmbH bleiben Partner

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die vor vier Jahren begonnene, erfolgreiche Partnerschaft zwischen den Nürnberg Ice Tigers und der NCP engineering GmbH geht in die nächste Runde.

Der Nürnberger Software-Hersteller und international agierende Spezialist für Remote Access bleibt auch in der PENNY DEL-Saison 2024/25 Hauptsponsor der Ice Tigers und bildet damit das wichtigste Fundament für die kommende Spielzeit. Für die Zeit ab der Saison 2025/26 haben beide Seiten bereits Gespräche über eine mögliche weitere Zusammenarbeit außerhalb der Hauptsponsorenebene vereinbart.

„Ich freue mich außerordentlich darüber, dass NCP als starker Partner weiter an unserer Seite bleibt. Seit wir vor vier Jahren in eine neue Ära der Nürnberg Ice Tigers gestartet sind, ist es uns jedes Jahr gelungen, unsere ehrgeizigen Ziele in Sachen Reichweite und Markenbekanntheit von NCP deutlich zu übertreffen“, freut sich Ice Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner. „Das zeigt, dass die Ice Tigers als Marke eine große Bedeutung in unserer Region und weit darüber hinaus genießen und sich ein Sponsoring in dieser Größenordnung mehr als bezahlt macht.“

NCP-Firmengründer Peter Söll: „Wir bei NCP sind sehr glücklich mit der Partnerschaft und der enormen Steigerung unserer Bekanntheit durch die Unterstützung der wunderbaren Sportart Eishockey in Nürnberg. Wir freuen uns bereits jetzt sehr auf das fünfte Jahr als Hauptsponsor an der Seite der Ice Tigers und die Gespräche über eine gemeinsame Zukunft ab dem kommenden Jahr.“