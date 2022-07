Neuzugang aus der DEL: Brad McClure, neuer Stürmer für die Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat den kanadischen Angreifer Brad McClure, der die letzte Spielzeit in der DEL im Trikot der Augsburger...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat den kanadischen Angreifer Brad McClure, der die letzte Spielzeit in der DEL im Trikot der Augsburger Panther bestritten hat, für die anlaufende Saison mit einem Vertrag ausgestattet.

Der 28-jährige, gebürtig aus Stratford (Ontario), ist ein Center, der auch am Flügel eingesetzt werden kann. Zu seinen Stärken zählen das Forechecking, die Schnelligkeit und die Leadership, außerdem ist er ein fleißiger Punktesammler.

Die Laufbahn

McClure (180 x 79 cm) begann seine Karriere in der Minnesota State University, wo er vier Saisonen verbrachte und auch zum Kapitän ernannt wurde. 2018 wechselte er für zwei Spielzeiten in die AHL zu den Texas Stars und erzielte dabei in 79 Einsätzen 24 Punkte (14+10), außerdem brachte er es auf 51 Spiele und 45 Punkte (22+23) in der ECHL im Trikot der Idaho Steelheads. Die Saison 2020/21 begann er in der East Coast bei den Florida Everblades, bevor er eine neue Herausforderung in Europa suchte. Seine neue Heimat fand er in der DEL in Augsburg, wo er voll überzeugte und auch für das darauffolgende Jahr bestätigt wurde: in 66 Spielen im Trikot der Panther erzielte er insgesamt 45 Punkte (19 Tore und 26 Assist). In der Saison 2021/22 war er viertbester Scorer seines Teams.

„Die Entscheidung für Bozen war für mich sehr einfach”, erklärt McClure, „wir sprechen hier von einem Verein mit einer langjährigen und erfolgreichen Tradition, einem der Top Teams der ICEHL. All dies und Teil einer Gruppe von vielen guten Spielern zu sein, ist für mich ein großer Anreiz. Ich erwarte mir eine sehr umkämpfte Meisterschaft: in meinen ersten beiden Jahren in Europa habe ich festgestellt, dass sich viele Spieler auf Schnelligkeit und Technik konzentrieren, außerdem wird sehr viel Wert auf den Scheibenbesitz gelegt. Unser Ziel muss es sein, es bis ans Ende zu schaffen, indem wir eine Regular Season als Hauptdarsteller erleben“.

„Wir freuen uns, Brad in unserer Mitte zu begrüßen”, erklärt Coach Glen Hanlon, „er ist ein sehr talentierter Spieler und wird eine Geheimwaffe für das Powerplay sein: er ist mit Sicherheit einer der Spieler, der durch seine Schnelligkeit und seine Kreativität das Publikum von den Sitzen reißen wird“.