Nächste Puzzlestücke für die Offensive der Memmingen Indians

Memmingen. (mfr/fl) Der Angriff der Indianer erhält mit Marcus Marsall erneut Zuwachs.

Mit dem 33-Jährigen ist damit die nächste Personalie für die kommende Saison geklärt. Der in Nürnberg geborene Stürmer geht in seine zweite Spielzeit am Hühnerberg.

Marsall kam vor der abgelaufenen Spielzeit aus Herne in die Maustadt und galt in seinen fünf Jahren im Norden als einer der gefährlichsten Stürmer im Trikot des HEV. Besonders seine Schnelligkeit und sein Kampfgeist zeichnen ihn aus und machen ihn zu einem wichtigen Faktor im Offensivspiel. In der vergangenen Saison kam Marsall bei den Indianern auf insgesamt 31 Punkte (12 Tore/19 Assists). In der kommenden Spielzeit erhoffen sich die Verantwortlichen von Marsall, dass er mit seiner Erfahrung und Routine dem Spiel der Indianer die nötigen Impulse gibt und seinen offensiven Output noch einmal steigern kann. Mit Denis Fomynich und Robert Peleikis erhält Marsall zudem zwei weitere ehemalige Teamkollegen aus Herner Zeiten, die sich bestens kennen.

Sven Müller: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Marcus. Er ist ein Spieler, der vorangehen kann und hat auch die nötige Erfahrung, um als Führungsperson aufzutreten. Wir glauben fest daran, dass er seine Punkteausbeute im zweiten Jahr bei uns nochmal deutlich steigern kann.“

Auch Dauerbrenner Pfalzer bleibt bei den Indians

Auch das Memminger Urgestein, Milan Pfalzer, bleibt den Indians erhalten und geht damit bereits in seine zehnte Spielzeit am Hühnerberg.

Der 26 jährige Angreifer ist aus der Memminger Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Mehr als 350 Partie im rot-weißen Trikot stehen für ihn zu Buche.

Er gehört mittlerweile beinahe zum Inventar und darf in keiner Indians-Mannschaft fehlen. So einfach lässt sich die Weiterverpflichtung des Memminger Eigengewächses, das nun in sein zehntes Jahr bei den Senioren geht, beschreiben. Milan Pfalzer ist, neben dem hohen Identifikationsfaktor, aber auch sportlich ein wichtiger Bestandteil des ECDC Memmingen. Der Stürmer mit der Nummer 19 zeichnet sich durch seinen enormen Willen und seinen Einsatz aus. In der abgelaufenen Spielzeit kam Pfalzer auf insgesamt 15 Punkte (5 Tore/10 Assists). Der kampfstarke Angreifer gilt zudem als wichtiger Faktor für das Memminger Unterzahlspiel und bewies damit immer wieder, wie wichtig seine Rolle im Team ist. Der Linksschütze wird auch in der kommenden Saison wieder voll angreifen und seinen Teil zum Erfolg beitragen.

Sven Müller: „Milan, als waschechter Memminger, ist für uns ein ganz wichtiges Element in der Kaderplanung. Er ist ein Vorbild dafür, was man mit Fleiß und Einsatz alles erreichen kann. Wir freuen uns, dass er nun in seine zehnte Spielzeit mit uns gehen wird.“

