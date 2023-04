Nach Verfehlung: Eispiraten Crimmitschau und Bayreuth Tigers erhalten Spende von FuÃŸballprofi Felix Weber

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben vor einigen Tagen eine Kontaktanfrage des Fußballdrittligisten SpVgg Bayreuth erhalten. Im Rahmen dieser entschuldigte sich der Fußball-Profi...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben vor einigen Tagen eine Kontaktanfrage des Fußballdrittligisten SpVgg Bayreuth erhalten.

Im Rahmen dieser entschuldigte sich der Fußball-Profi Felix Weber für sein Fehlverhalten nach dem letzten Playdown-Spiel der Westsachsen bei den Bayreuth Tigers, als es nach der Schlusssirene zu einer Auseinandersetzung mit Fans der Eispiraten und Polizeibeamten kam. Darüber hinaus wird Felix Weber 2.500 Euro an die Eispiraten und deren Anhänger spenden, die nun für Fanprojekte genutzt werden sollen.

Die Eispiraten Crimmitschau nehmen die Entschuldigung von Felix Weber natürlich an. Jeder Mensch, ob Profisportler oder nicht, begeht Fehler – jeder Mensch hat aber ebenso eine zweite Chance verdient.

Zudem ist die Spende von 2.500 Euro, welche die Eispiraten erhalten und zukünftig für Fanprojekte nutzen werden, keine Selbstverständlichkeit. Deshalb sagen wir an dieser Stelle auch: Vielen Dank!

Felix Weber gesteht Fehler ein und spendet an Eishockeyklubs

Bayreuth. (PM Spvgg Bayreuth) Nach seiner Verfehlung im Rahmen des Eishockey-Playdownspiels zwischen den Bayreuth Tigers und den Eispiraten Crimmitschau hat es vereinsintern mehrere Gespräche mit Verteidiger Felix Weber gegeben.

Darin hat Felix sein Verhalten offen und ehrlich reflektiert und den Klub gebeten, Kontakte zu den Eishockeyteams aus Bayreuth und Crimmitschau herzustellen.

Neben einer Entschuldigung bei den beiden Klubs hat sich der Abwehrspieler dazu entschieden, den jeweiligen Vereinen jeweils eine Summe von 2.500 Euro zu spenden. Das Geld soll in die aktive Fanarbeit fließen. Darüber hinaus wird sich Weber aus eigenen Stücken und mit Unterstützung des Vereins in therapeutische Behandlung begeben, um die Umstände, die zu seinem Verhalten geführt haben, aufzuarbeiten. Felix Weber (28), Spieler SpVgg Bayreuth: „Zunächst möchte ich mich bei allen Beteiligten für mein Verhalten entschuldigen. Ich habe mit dem Auftreten meinen Verein und letztlich auch die Stadt in ein schlechtes Licht gerückt. Sich selbst im Nachhinein in einem solchen Zustand zu sehen ist beschämend und auch die Art der Berichterstattung braucht niemand. Letztlich hat mein Verhalten zu einem Zeitpunkt für Unruhe gesorgt, an dem wir uns alle nur auf die sportlichen Belange konzentrieren wollten. Ich kann das Geschehene nicht rückgängig machen, aber ich werde meine Schlüsse und Konsequenzen daraus ziehen. Auch wenn es nur eine Geste ist, war es mir wichtig, den Klubs eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Denn ich bin nicht nur Fußballer, ich bin auch Eishockeyfan.“

Der Verein hat sich entschieden, Weber wieder ins Mannschaftstraining zu integrieren.

Michael Born, Geschäftsführer SpVgg Bayreuth: „Felix ist mit uns von Beginn an in den offenen Austausch gegangen. Das ist in der Situation nicht selbstverständlich und dafür bin ich ihm auch dankbar. Niemand ist fehlerfrei. Wichtig ist, dass Felix selbst die richtigen Schlüsse für seine Zukunft zieht und wir werden ihn dabei unterstützen. Er kann seine Probleme klar benennen und hat von sich aus den konkreten Vorschlag einer Therapie in den Raum geführt. Wir erachten es deshalb als förderlich, ihn parallel wieder die Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb zu ermöglichen.“

Somit kann Cheftrainer Thomas Kleine seinen Leistungsträger im Abwehrzentrum wieder im Training begrüßen: „Felix genießt in der Mannschaft ein hohes Ansehen. Zudem steht seine sportliche Bedeutung für uns außer Frage. Trotzdem hat sein Verhalten in der Phase der Saison für wenig Verständnis gesorgt, weshalb es auch vollkommen richtig war, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Jetzt liegt es an ihm, die zweite Chance zu nutzen und den Schalter auf Profifußball zu stellen.“

