Nach starker Premieren-Saison stÃ¼rmt Ondrej Zelenka auch weiterhin fÃ¼r den EVF

Füssen. (PM EVF) Chance erhalten, Chance genutzt. So kompakt lässt sich die letzte Spielzeit in der Oberliga für Ondrej Zelenka zusammenfassen.

Das Nachwuchstalent wurde fest in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen und zahlte das Vertrauen mit seinen Leistungen zurück. Im Laufe der Saison wurde der Stürmer immer stärker und war somit ein wichtiger Bestandteil des erfolgreichen EVF-Teams. Mit seinen 20 Jahren ist er noch längst nicht am Ende seiner sportlichen Entwicklung angelangt, und diese wird er weiterhin am Füssener Kobelhang nehmen. Verein und Spieler einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit, damit geht Ondrej Zelenka bereits in seine achte Spielzeit in Folge im Trikot des EVF.

2013 war der Rechtsschütze im Alter von 13 Jahren von Bad Nauheim an den Lech gewechselt und hier in der Schüler-Bundesliga aktiv. Danach folgten vier Spielzeiten im DNL-Team des EVF, wo er sich immer mehr zu einem Leistungsträger entwickelte. Insgesamt stehen für Ondrej in DNL2, DNL Div. 2 und DNL 160 Spiele zu Buche, in denen er 75 Treffer erzielte und 110 vorbereitete. Der im tschechischen Teplice geborene Stürmer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde aber auch schon früh immer wieder in der ersten Mannschaft des EVF eingesetzt. Seinen ersten Treffer im Seniorenbereich erzielte er so in der Bayernliga, wo er bereits 21 Partien bestritt. Es folgte die vergangene Spielzeit, in welcher er den Sprung in die Oberliga schaffte und in 47 Spielen sieben Treffer und zehn Torvorlagen beisteuerte.

Trainer Andreas Becherer zur Vertragsverlängerung: „Ondrej ist ein richtiger Kreativspieler, dessen Stärken eindeutig in der Offensive zu finden sind. Der Fokus muss bei seiner Entwicklung auf dem Spiel ohne Scheibe liegen. Zuletzt hat er dabei aber schon einen wichtigen Schritt in Richtung Zwei-Wege-Stürmer gemacht. Er ist sehr lernwillig und wenn er die Balance zwischen Kreativität und Spielsystem findet sehe ich bei ihm großes Potential.“

Der Eissportverein Füssen freut sich, mit Ondrej Zelenka weiterhin einen jungen und erfolgshungrigen Spieler im Team zu haben und wünscht erneut viel Erfolg und Spaß am Kobelhang sowie einen verletzungsfreien Verlauf. (MiL)