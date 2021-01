Mika Henauer drei weitere Jahre beim SCB

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den Vertrag mit Mika Henauer um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert. Der 20-jährige Verteidiger,...

Der 20-jährige Verteidiger, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, hat in der Saison 2019/20 seine ersten Spiele für die erste Mannschaft absolviert.

Inzwischen hat sich Mika Henauer im Team etabliert.

In der National League ist er bisher in 31 Spielen (2 Tore / 4 Assists) zum Einsatz gekommen und hat dabei seine spielerischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Mika Henauer besitzt die Voraussetzungen, um zu einem Führungsspieler in der Defensive zu avancieren.

Vertrag für Ronny Dähler

Mit Ronny Dähler wird ab nächster Saison ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der ersten Mannschaft aufgenommen.

Der 19-jährige Stürmer spielt nach drei Jahren im U20 Elit-Team des SCB in dieser Saison beim SC Langenthal und stand an der U20-WM im Einsatz. Ronny Dähler hat beim SCB einen Zweijahresvertrag unterschrieben.