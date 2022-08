Miesbach: Im ersten Test treffen die beiden letztjÃ¤hrigen Bayernligafinalisten aufeinander

Miesbach. (PM TEV) Knapp 5 Monate sind vergangen seit dem letzten Pflichtspiel des TEV Miesbach. Am 29.April hatte man das dritte und entscheidende Spiel...

Miesbach. (PM TEV) Knapp 5 Monate sind vergangen seit dem letzten Pflichtspiel des TEV Miesbach.

Am 29.April hatte man das dritte und entscheidende Spiel einer spannenden und hartumkämpfen Finalserie mit 4:1 in Klostersee verloren und wurde dadurch Vizemeister der Bayernliga. Nun kommt es zum Vorbereitungsbeginn wieder zum Duell gegen die Bärenstädter, die ab der kommenden Saison in der Oberliga Süd antreten. Einige Säulen der Mannschaft haben allerdings ihre Schlittschuhe an den Nagel gehängt und stehen Dominik Quinlan nicht mehr zur Verfügung. Der vierfache Torschütze im letzten Finalspiel Florian Engel, sowie Bernd Rische, Jens Haller, Christian Hummer und Gennaro Hördt beendeten nach der bayrischen Meisterschaft ihre Karriere. Bernd Rische bleibt dem EHC Klostersee im Trainerteam der ersten Mannschaft erhalten. Zudem wechselten Korbinian Eberwein (EHC Bad Aibling), Maximilian Pröls (ERSC Ottobrunn), Carsten Aurich (ESC Dorfen) und Rudolf Schmidt (EHC Waldkraiburg) zu Vereinen in der Umgebung um mehr Spielpraxis zu Sammeln.

Unklar ist die Situation noch bei Dauerbrenner Bob Wren. Dafür stehen vier Neuzugänge im Kader der Grafinger. Aus der vierten schwedischen Liga kommt der kanadische Verteidiger Joseph Leonidas zum EHC Klostersee. Der 26-Jährige spielte zuvor 4 Jahre für die Lakehead University in der kanadischen USports Liga. Quinlan beschreibt ihn als guten Schlittschuhläufer, der sich beweisen will und die Abwehr stabilisieren soll. Ebenfalls neu ist das 19-jährige Talent Marc Bosecker, der die Nachwuchsschmiede der Starbulls Rosenheim durchlief und sich in der vergangenen Saison der DNL Mannschaft der Jungeisbären Regensburg anschloss. Viel Erfahrung bringt dagegen Fabian Zick mit der für Rosenheim und Waldkraiburg schon über 450 Spiele in der DEL2 und Oberliga bestritt. Vergangene Saison spielte er für die Kufstein Dragons in der Eliteliga Tirol. Auf der Torhüterposition kehrte Eigengewächs Marinus Schunda zurück aus der DNL-Mannschaft des Augsburger EV. Somit hat sich der Kader der Grafinger deutlich verjüngert. Stützen der Mannschaft werden weiterhin Spieler wie Raphael Käfer, Marinus Kritzenberger, Yannick Kischer, Florian Gaschke, Johannes Kroner, Lynnden Pastachak, Torhüter Philipp Hähl sowie die Quinlan Brüder Philipp und Nicolai sein.

Ebenfalls stark verjüngt ist unser TEV, so verließen die Routiniers Stephan Stiebinger (EHC Bad Aibling), Nikolaus Meier (Unbekannt), Patrick Asselin (Unbekannt), Franz Mangold (Unbekannt), Christoph Fischhaber (Tölzer Löwen) den TEV Miesbach. Ebenfalls nicht mehr im Kader in dieser Saison ist Dusan Frosch, der seine Karriere beendet hat und nun als Trainer beim TEV Nachwuchs arbeitet, sowie Florian Feuerreiter, der aus beruflichen Gründen für ein Jahr pausiert. Mit Lukas Kögl, konnte ein junger Verteidiger aus der DNL Mannschaft des EC Bad Tölz geholt werden, der sich im Seniorenbereich beweisen will. Von den Starbulls Rosenheim kommt Thomas März an die Schlierach, der ebenfalls aus dem Nachwuchs der Tölzer stammt. Mit Nick Endress wurde vom EC Pfaffenhofen einer der besten deutschen Spieler der Bayernliga in den vergangenen Jahren verpflichtet. Der 25-Jährige wurde in der Saison 2019/20 zum Bayernliga Spieler der Saison gewählt und soll für Torgefahr im Angriff sorgen. Neu auf der Kontigentstelle ist der 24-jährige Tscheche Ales Furch, der nach seiner Jugendzeit die letzten sieben Jahre in der zweiten tschechischen Liga verbrachte und von Draci Sumperk nach Miesbach kommt. Ales genoss die gleiche Ausbildung bei Slavia Prag wie Bobby Slavicek und spielte zusammen mit Filip Kokoska in den U-Nationalmannschaften von Tschechien. Ansonsten haben die Spieler der vergangenen Saison ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben und Trainer Michael Baindl kann wieder auf einen starken Kader bauen.

Stimme zum Spiel von Trainer Michael Baindl: „Im Sommereistraining haben wir den Focus auf lange Wege gelegt, umso die notwendige Ausdauer auf dem Eis aufzubauen. Die Jungs mussten sich wieder an das Eis gewöhnen, aber es ist für Miesbach eine super Sache so früh Eis zu haben. In der ersten Phase der Vorbereitung liegt der Focus jetzt auf der defensiven Zone, weil das in meinen Augen das Wichtigste ist. Wir müssen kompakt stehen und aus einer guten Defensive als Mannschaft in den Angriff kommen. Klostersee spielt jetzt eine Liga höher, was bedeutet das sie noch besser sein wollen bzw. müssen als letzte Saison. Wir haben unsere Gegner aus der Oberliga ausgesucht, damit wir von Anfang an gefordert werden und uns weiterentwickeln.“

Kaderupdate:

In der Vorbereitung muss Coach Baindl auf Rekordspieler Sebastian Deml verzichten, der im letzten Spiel in Klostersee eine Matchstrafe erhielt und vom BEV für sechs Meisterschaftsspiele gesperrt wurde, jedoch zählt die Sperre auch für alle Vorbereitungsspiele. Ebenfalls länger fehlen wird Michael Grabmeier der im Juli eine Operation an der Hand durchführen lassen musste und nun noch eine Zeit ausfällt.

Ansonsten kann Baindl auf den kompletten Kader zurückgreifen und wird auch den ein oder anderen U20-Spieler in den Testspielen einsetzen.

Dauerkarten:

Bestellte Dauerkarten, welche am Freitag, den 26.8, vor 16 Uhr bestellt werden, können an der Abendkasse abgeholt werden. Zudem können Dauerkarten an der Abendkasse erworben werden und man erhält eine Freikarte für das Spiel gegen den EHC Klostersee. Wenn die Dauerkarte zwischen 16 Uhr und 20 Uhr online bestellt wird, erhält man ebenso eine Freikarte für die Partie und die Dauerkarte wird bis zum nächsten Heimspiel erstellt.

Die genauen Preise, sowie das Bestellformular für die Dauerkarten sind auf unserer Homepage unter dem Reiter „Tickets“ zu finden.

Info’s zu den Ticketpreisen:

Die Tickets an der Abendkasse werden zur kommenden Saison einen Aufpreis von einem Euro im Vergleich zu den Onlinetickets enthalten. Grund dafür sind die Kosten in der Verwaltung der Abendkasse. Der Link zu dem Ticketshop ist auf der Homepage unter dem Reiter Tickets  Tagestickets zu finden. Oder mit folgendem Link kommt ihr direkt auf den Ticketshop:

https://ticket107.tickethome.at/

Info’s zum Heimspieltagsablauf:

Die Abendkasse ist bis zur ersten Drittelpause geöffnet. Danach können nur noch Onlinetickets erworben werden. Bis zu Beginn des dritten Drittels kommt man nur mit gültigem Ticket in die Eishalle.

Stadionwirtschaft:

Stadionwirt Sasa Colakovic hat für euch ein extra Schmackerl für den Saisonstart bereit und grillt über seinem Buchenholzgrill ein Spanferkel. Ab 11 Uhr ist am Spieltag die Gaststätte geöffnet und Sasa bekocht euch mit seiner bayrisch-kroatischen Küche. Spanferkel wird es ab 18 Uhr geben.

