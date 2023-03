Memmingen Indians siegen und sichern sich den Playoff-Einzug

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat auch das zweite Spiel der Pre-Playoffs gegen die Tölzer Löwen gewonnen. Die Indians siegten am Freitagabend mit 4:1...

Die Indians siegten am Freitagabend mit 4:1 und stehen nun im Achtelfinale den Saale Bulls aus Halle gegenüber. Die Playoffs, welche im Modus „Best-of-Five“ gespielt werden, starten am Freitag mit einem Auswärtsspiel. Die erste Heimpartie findet am 19.03. um 18 Uhr statt.

Begleitet von mehreren hundert Fans haben die Memminger Indians den Playoff-Einzug klargemacht. Am Freitagabend wurde der zweite Sieg der Serie eingefahren, damit können die Rot-Weißen endgültig für die Endrunde planen, die am kommenden Freitag beginnt.

Bereits im ersten Drittel gingen die Indians in Bad Tölz in Führung. Allerdings mussten die Zuschauer bis kurz vor der Pausensirene warten, bis Jaro Hafenrichter einen Alleingang zum ersten Treffer des Abends verwerten konnte.

Die Führung, so kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts, setzte die Gastgeber, die unbedingt einen Sieg brauchten, noch einmal mehr unter Druck. Der ECDC zeigte weiterhin eine geschlossene Mannschaftsleistung, was Trainer Daniel Huhn in der anschließenden Pressekonferenz noch einmal betonte: „Niemand hat sich über die Mannschaft gestellt, jeder hat für den anderen gekämpft. Das ist der Grund, warum du in den Playoffs das Spiel dann am Ende gewinnst“. Ein weiterer Sieggarant war Torhüter Marco Eisenhut, der die Tölzer Angriffsbemühungen ein ums andere Mal vereitelte und dafür sorgte, dass den Hausherren kein Treffer in den ersten vierzig Minuten gelingen sollte. Die Indians hingegen legten zum richtigen Zeitpunkt das zweite Tor nach: Erneut war es ein Konter, der kurz vor Drittelende verwandelt werden konnte. Donat Peter ließ Philipp Lehr im Tor der Oberbayern keine Chance und verwandelte eiskalt.

Mit viel Elan gingen die Löwen dann in die letzten zwanzig Minuten ihrer diesjährigen Spielzeit. Die Indians wurden durch zahlreiche Strafminuten geschwächt, konnten sich aber durch hervorragenden Kampf lange gegen Treffer der Gelb-Schwarzen wehren, lediglich Tyler Ward konnte die Memminger Defensive einmal überwinden. Knapp drei Minuten vor Schluss machte erneut Donat Peter den Deckel drauf und entschied die Partie in der ersten Überzahl der Maustädter, nachdem zuvor fünf Memminger Spieler in diesem Abschnitt auf die Strafbank wandern mussten. Der Treffer von Pascal Dopatka ins verwaiste Tölzer Tor war dann der Schlusspunkt einer unterhaltsamen Partie, die noch eine längere Siegesfeier nach sich zog. „Unsere Fans, mit ihrem Support heute, waren unglaublich. Wir haben es verdient in die Playoffs einzuziehen und freuen uns nun auf die kommenden Tage und Wochen“, fasst Trainer Huhn den Abend zusammen.

Indians nun im Achtelfinale gegen Halle

Die Indians treten nun ab Freitag in der Achtelfinal-Serie gegen die Saale Bulls Halle an. Am Freitag müssen die Memminger in Sachsen-Anhalt ran, ehe es zwei Tage später zum ersten Heimspiel am Hühnerberg kommt. Die weiteren Termine im Achtelfinale sind am Dienstag, 21.03. in Halle sowie, falls notwendig, Freitag, 24.03. (Heim) und Sonntag, 26.03. (Auswärts).

Tickets für das Heimspiel am kommenden Sonntag sind ab Anfang der Woche im Vorverkauf erhältlich. Anmeldungen für den Fanbus am Freitag werden bereits entgegengenommen. Informationen hierzu finden sie jeweils auf der Homepage der Indians.

