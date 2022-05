Memmingen Indians besetzen die Trainerposten

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat einen neuen Chef an der Bande. Mit dem schwedischen Übungsleiter Björn Lidström haben die Indians ihr Trainergespann nun...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat einen neuen Chef an der Bande. Mit dem schwedischen Übungsleiter Björn Lidström haben die Indians ihr Trainergespann nun komplettiert.

Der 46-Jährige wird gemeinsam mit Daniel Huhn die Verantwortung für das neue Team am Hühnerberg übernehmen.

Bereits seit mehreren Wochen standen die Indians mit Lidström in Kontakt, am Wochenende erfolgte nun die Unterschrift unter einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Für den schwedischen Trainer werden die Rot-Weißen die erste Trainerstation in Deutschland, in den letzten Jahren war der Familienvater unter anderem in der Schweiz (2. Liga) als Assistenzcoach sowie in der dritten schwedischen Liga als Cheftrainer tätig.

„Ich habe viele Gespräche mit Björn geführt und hatte dabei sofort ein sehr gutes Gefühl. Sein Konzept und seine Philosophie haben mich schnell überzeugt. Ich denke, dass wir mit ihm einen Trainer bekommen, der zum einen sehr gut zu uns passt und zum anderen sehr motiviert ist etwas zu erreichen“, so Sven Müller.

Lidström spricht neben seiner Muttersprache Schwedisch auch fließend Englisch und Deutsch. Er ist bereits in die Planungen für die kommende Spielzeit eingebunden und wird Ende August erstmals in Memmingen erwartet.

Als Spieler war der neue Indians-Trainer bereits ein Jahr in Bayern aktiv, damals lief er eine Saison lang für Deggendorf in der 2. Liga auf, eher er seine Karriere kurz darauf beendete und sich auf seine neugegründete Firma fokussierte. Mehrere Jahre lang war er dann ausschließlich als Unternehmer tätig, gründete weitere Firmen, ehe er Teile davon verkaufte und wieder ins Eishockey-Geschäft zurückkehrte.

Lidström: „Diese Zeit und die damit verbundenen Erfahrungen haben mich definitiv weitergebracht und sich als sehr hilfreich erwiesen. Nach mehreren Jahren als Assistenztrainer freue ich mich nun auf die Herausforderung in Memmingen und hoffe, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können.“

Daniel Huhn wechselt in den Trainerstab – Neue Funktion für den Indians-Kapitän

Im Alter von 35 Jahren beendet Daniel Huhn nach dieser erfolgreichen Saison seine aktive Eishockey-Karriere und wechselt in den Trainerstab des ECDC Memmingen. Nach sechs Spielzeiten am Hühnerberg wird der langjährige Kapitän ab sofort als Co-Trainer und Teammanager für die Maustädter tätig sein.

Einer der Erfolgsgaranten und Führungsspieler der letzten Jahre beim ECDC macht Schluss und beendet seine Spieler-Karriere mit sofortiger Wirkung. Daniel „Chicken“ Huhn verkörperte wie kaum ein anderer Spieler in den letzten Jahren den Aufschwung des Memminger Eishockeys. 2016 wechselte der gebürtige Münchner in die Maustadt und führte das Team erstmals in der Vereinsgeschichte in die Oberliga. Es folgten zahlreiche Meilensteine wie der mehrmalige Klassenerhalt, die erste Playoff-Qualifikation sowie zwei zweite Plätze in der Oberliga-Hauptrunde, an denen Huhn stets einen großen Anteil hatte. Gekrönt wurde sein Wirken in Memmingen, mehrere Jahre davon als Kapitän, schließlich durch das Erreichen der Final-Serie in der abgelaufenen Saison.

Insgesamt kam Daniel Huhn in etwas mehr als 220 Spielen für Rot und Weiß auf 230 Punkte für die Indians, damit ist er drittbester Scorer der Vereinsgeschichte. Weitere Stationen seiner langen Karriere waren u.a. die Teams aus Buchloe, Landsberg, Duisburg oder Hannover.

Durch seine hohe Identifikation mit dem Eishockey-Standort Memmingen war klar, dass die Indians Huhn nach seiner aktiven Karriere unbedingt weiter an den Verein binden wollten. Seit längerem liefen herzu Gespräche, die dann auch schnell zu einem positiven Ergebnis führten. Das neue Aufgabengebiet des ehemaligen Angreifers wird nun hinter der Bande zu finden sein. Er wird als Co-Trainer dem künftigen Coach des ECDC zur Seite stehen und zusätzlich als Teammanager fungieren. In dieser Funktion soll er als zusätzliches Bindeglied für die Mannschaft dienen, außerdem übernimmt er organisatorische Aufgaben sowie Scouting, Videocoaching oder auch die Planung der kommenden Oberliga-Vorbereitung. Damit wird Huhn eine wertvolle Unterstützung für die Sportliche Leitung sowie den neuen Headcoach der Indians sein, der am Freitagabend seinen Vertrag beim ECDC unterschrieben hat.

Sven Müller: „Wer mit so viel Herzblut dabei ist wie Daniel, der muss unserem Verein in wichtiger Funktion erhalten bleiben, das war bereits seit langem klar. Umso mehr freut es uns, dass Chicken die Chance annimmt, sein Können als Co-Trainer und Teammanager einzubringen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die stetige Professionalisierung des Vereins mit der genau richtigen Person.“

Daniel Huhn: „Es ist eine große Ehre für mich, so ein Angebot direkt nach der Karriere zu bekommen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Verein und kann es kaum erwarten nun loszulegen. Vielen, vielen Dank an alle Wegbegleiter und Fans für die tolle Unterstützung in den vergangenen Jahren!“