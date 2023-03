Matchpuck â€“ Deggendorfer SC siegt auch in Herne

Deggendorf. (PM DSC) Einen ganz großen Schritt in Richtung zweite Playoff-Runde hat der Deggendorfer SC am Sonntagabend beim Auswärtsspiel in Herne genommen: Vor 1782...

Deggendorf. (PM DSC) Einen ganz großen Schritt in Richtung zweite Playoff-Runde hat der Deggendorfer SC am Sonntagabend beim Auswärtsspiel in Herne genommen: Vor 1782 Zuschauern in der Hannibal-Arena bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Miners deutlich mit 1:4.

Auch im zweiten Spiel der Serie erwischten die Deggendorfer einen Start nach Maß. Keine zwei Minuten waren gespielt, da zog Alex Grossrubatscher von der blauen Linie ab und der Puck fand den Weg zwischen Freund und Feind hindurch ins Herner Tor zum frühen Führungstreffer. In den folgenden Minuten präsentierten sich die Hausherren wacher und mit mehr Einsatzbereitschaft als am Freitag in Deggendorf und erspielten sich erste Möglichkeiten. Doch die Deggendorfer Hintermannschaft ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, während man in der Offensive des Öfteren selbst gefährliche Nadelstiche setzte. Mit der knappen Führung ging es in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Miners wirkten offensiv zwar bemüht, jedoch ließ die Deggendorfer Defensive nichts anbrennen und verteidigte kompromisslos. Bei den eigenen Offensivbemühungen vertraute man auf schnell vorgetragene Konter und aus einem dieser Gegenangriffe entstand das 0:2. Nach einem Herner Fehlpass schnappte sich Lukas Miculka den Puck und ließ freistehend in der 31. Minute Björn Linda keine Abwehrmöglichkeit. In der 36. Minute – während eines Deggendorfer Powerplays – schlug der DSC erneut zu. Nach toller Einzelleistung versenkte Cheyne Matheson seinen eigenen Rebound zum 0:3. Damit nicht genug: Kurz vor der zweiten Pausensirene legte Marcel Pfänder ein sehenswertes Solo hin und bediente den mitgelaufenen Röthke, der per Direktabnahme zum 0:4 Pausenstand traf.

Das Schlussdrittel startete mit einem Treffer der Hausherren. Etwas glücklich kam der Puck zu Elvijs Biezais, der den Puck unhaltbar für Timo Pielmeier in den Winkel ablenkte. Zwar warfen die Miners noch einmal alles nach vorne, doch der DSC verteidigte routiniert und brachte die deutliche 1:4 Führung über die Zeit.

Damit holt sich der Deggendorfer SC auch das zweite Spiel der Best-Of-Five-Serie und hat am kommenden Dienstag im heimischen Stadion die Möglichkeit, bereits frühzeitig das Weiterkommen klar zu machen. Spielbeginn am Dienstagabend in der Festung an der Trat ist um 20 Uhr.

10196 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München