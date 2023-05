Löwen Frankfurt verpflichten „Abwehrschrank“ aus Finnlands Liiga

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt besetzen eine weitere Kontingentstelle in ihrem Kader für die kommende PENNY DEL Saison 2023/2024 – für den großgewachsenen,...

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt besetzen eine weitere Kontingentstelle in ihrem Kader für die kommende PENNY DEL Saison 2023/2024 – für den großgewachsenen, 34-jährigen Verteidiger Ben Blood sind die Löwen die erste Station in Deutschland.

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir sind glücklich, dass wir mit Ben einen vor allem in Europa bereits sehr erfahrenen Spieler für unsere Defensive gewinnen konnten. Ben‘s Stärken liegen sicherlich vor allem in der Defensive und im körperbetonten Spiel. Ben hat sich aber in den letzten Jahren in Finnland auch im taktischen und auch im spielerisch soliden Bereich sehr gut entwickelt.“

Ben Blood: „Ich bin aufgeregt und dankbar, dass Gott mich mit der Möglichkeit gesegnet hat, in der kommenden Saison für die Löwen Frankfurt zu spielen. Ich liebe Deutschland und die deutsche Kultur schon immer. Meine Mutter wurde in Deutschland geboren. Ihre Familie stammt aus der kleinen Stadt Heithöfen und wanderte in die USA aus. Im Frühjahr 2018 war ich als Tourist in Frankfurt. Ich war bei einem Spiel der Eintracht und fand die Stadt toll. Ich freue mich schon darauf, meine Familie mitzubringen. Ich habe tolle Dinge über die Löwen-Fans gehört. Ich freue mich darauf, für die Fans und Stadt zu spielen. Gott segne uns.“

Der erfahrene amerikanische Verteidiger Ben Blood stammt aus Plymouth, Minnesota – 2007 wurde Blood von den Ottawa Senators in der vierten Runde des NHL Entry Drafts ausgewählt. Während seines Studiums spielte Blood jedoch für die University of North Dakota und pendelte anschließend bis zur Saison 2014/2015 regelmäßig zwischen der AHL und der ECHL. Im November 2014 verließ Blood Amerika und wechselte zu Stjernen Hockey nach Norwegen. Es folgten sechs Spielzeiten in der finnischen Liiga, mit einem kurzen Gastspiel 2018/2019 bei den Cardiff Devils in der EIHL. In der Saison 2021/2022 lief der Linksschütze für die Graz99ers auf – zuletzt verteidigte er wieder in Finnland für die Lahden Pelicans, mit denen er die Saison auf dem vierten Tabellenplatz in der Liiga beendete und bis ins Playoff-Finale vorstieß.

Damit kommt der 1,93 Meter große Defender unter anderem auf rund 352 Spiele in der Liiga, 82 Spiele in der AHL und 14 Spiele in der Champions Hockey League.

5845 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.