Lionel Marchand fÃ¼r zwei Jahre ein BiancoblÃ¹

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des Stürmers Lionel Marchand für die nächsten zwei Saisons, mit einer Option zu...

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des Stürmers Lionel Marchand für die nächsten zwei Saisons, mit einer Option zu Gunsten des Klubs für eine weitere Saison, bekannt.

Der 20-jährige durchlief die Juniorenabteilung der GCK Lions, wobei er insgesamt 77 Spiele in der Swiss League bestritt. In der Saison 2020/2021 spielte Lionel (190cm, 95kg) auf Leihbasis in der U20-Mannschaft von Timra IK in Schweden (5 Punkte in 12 Spielen), während er in der Saison 2021/2022 27 Punkte in 45 Spielen mit den GCK Lions sammelte, sowie 5 Einsätze in der National League für die ZSC Lions absolvierte.

Auf internationaler Ebene hat Marchand mit der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft eine Teilnahme an der U18-Weltmeisterschaft und eine an der U20-Weltmeisterschaft vorzuweisen.

Die Familie Biancoblù heisst Lio herzlich willkommen.