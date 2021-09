National League, 6. Spieltag: Langnau zahlt im zweiten Drittel Lehrgeld gegen die ZSC Lions

Langnau (AR). In Langnau empfingen die Tigers die Lions aus Zürich. Die Fans sahen dem tierischen Duell mit Begeisterung entgegen; sie strömten in die...

Die Fans sahen dem tierischen Duell mit Begeisterung entgegen; sie strömten in die Ilfishalle, um dem Spiel beizuwohnen. Dabei erlebten die Gäste einen Auftakt nach Maß. Die Stadionuhr zeigte zwei Minuten und 16 Sekunden an, als John Quenneville das Zürcher Kollektiv das erste Mal jubeln ließ. Garrett Roe sorgte für ein sehenswertes Assist. Mit diesem knappen Vorsprung zugunsten der Lions ging es in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt waren erst 36 Sekunden um, ehe Sven Andrighetto nach einer schönen Vorlage von Maxim Noreau zum 2:0 erhöhte. Der Stadionsprecher hatte gerade den Namen des Torschützen durchgegeben, als Samuel Erni zum 1:2 verkürzte und es im Block der Gastgeber laut wurde. Freunde der Statistik notierten die 23. Spielminute. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando. Justin Sigrist (26.), Patrick Geering (33.) und Denis Hollenstein (37.) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse und trugen des Weiteren dafür Sorge, dass die Lions auf 5:1 davonzogen.

Im letzten Drittel waren knapp 49 Minuten gespielt, als Quenneville mit seinem zweiten Tor des Abends auf 6:1 erhöhte und das Tennisresultat perfekt war. Das 2:6 zugunsten der überforderten Hausherren durch den finnischen Legionär Harri Pesonen nach 56 Zeigerumdrehungen war nur noch Ergebniskosmetik, nicht mehr und auch nicht weniger.

Die weiteren Spiele im Überblick:

Ajoje – Ambrì-Piotta 4:0

Biel – Davos 3:0

Genéve-Servette – Lugano 3:5

Rapperswil-Jona Lakers – Lausanne 5:1

Zug – Fribourg-Gottéron 2:1 n. V.